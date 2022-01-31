【膽結石】病人胃痛十數年置之不理　腹腔急性發炎入院揭膽結石谷爆膽

▲ 膽石跌入膽管可引起嚴重併發症。

很多患上膽結石的病人，抗拒做手術切除膽囊，以為「無膽」會影響消化能力，其實是謬誤。膽囊，其實是儲存膽汁的肌肉組織。膽汁，不是由膽囊製造，而是由肝臟分泌，儲存於膽囊內。有需要時，膽囊會收縮擠出膽汁，經總膽管到達十二指腸，幫助消化脂肪。因此 ，膽囊被切除後，由肝臟分泌的膽汁可直達十二指腸，對消化功能影響不大。

膽石跌入膽管可引起嚴重併發症

膽石是膽汁的沉澱物。膽汁含有水份、膽鹽、膽紅素、膽固醇等等，如成分不平衡，便有可能產生膽石。早期的膽結石沒有明顯症狀，但嚴重起來可以引發致命的併發症。曾有一位病人，胃痛十數年卻置之不理，直至有一次腹腔急性發炎，出現敗血症，入了急症室，才發現體內有直徑達3至4厘米的膽結石谷爆膽，住了ICU一段時間才康復。

最新影片推介:

上述個案的膽石體積頗大，但不要以為細小的膽石小就不會出事。小於1毫米的膽石就算排出膽外，如卡在總膽管亦有可能引起總膽管炎；另外，如膽石跌落膽管，繼而堵塞連接十二指腸的出口──胰管出口，便有機會形成胰臟炎；以上兩種疾病皆可致命。

溶解膽石的風險

有部分膽結石患者希望透過藥物，試圖將膽石溶解後排出體外。一來藥物效用並不理想，就算膽石真的被溶解，亦很容易翻發。最重要的是，一旦細碎的膽石跌入膽管，引起的急性疾病更危險。權衡風險後，病人可考慮手術將整個膽囊切除。

現時，微創手術切除膽囊已相當成熟，醫生可於腹部開三至四個5毫米至1厘米小孔，然後以微創工具切除膽囊。另外，亦有單孔微創手術供選擇，主要在肚臍附近開 一個2至3厘米的小孔進行切除。患者可以諮詢醫生，看看那一款手術比較合適。

早期膽結石症狀並不明顯，很多病人腸胃不適，以為是食滯了。病人通常晚飯後一至兩時，當食物於胃內消化後進入十二指腸，會開始感到不適，幾小時後才會逐漸消減。而且，痛感可蔓延至背部和肩膀，這與橫膈膜神經被刺激有關。如你有類似情況，應盡早求醫。