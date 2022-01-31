【皮膚問題】11月大B女無故脫皮似燙傷　醫生揭惡菌導致：有機會二次感染

▲ 台灣一名11個月大女嬰因細菌感染，導致全身發紅脫皮。

初生嬰兒出現皮膚問題，令父母憂心。台灣一名11個月大女嬰，出生以來身體無大礙，早前突然全身發紅疹、高燒40度，父母隨即帶她就醫。從住院第2日開始，女嬰出現全身脫皮、發紅的情況，醫生診斷為「葡萄球菌燙傷樣皮膚症候群」，最終女嬰留院2星期後痊癒。

感染金黃葡萄球菌導致

綜合台媒報導，台北慈濟醫院兒科醫生吳秉昇表示，為女嬰抽血時發現白血球、發炎指數明顯上升，全身上下出現發紅、脫屑的狀況，立即將她送往兒科加護病房治療。從住院第2日開始，女嬰皮膚狀況變差，身上皮膚皺褶處出現水泡，並且裂開滲出液體；背部出現脫皮，且皮膚發紅如燙傷一樣，女嬰感疼痛而不斷哭鬧。

醫生診斷女嬰患「葡萄球菌燙傷樣皮膚症候群」，此症由感染金黃葡萄球菌所引致。女嬰受感染後，脫皮毒素隨血液循環到身體各部位，引起表皮脫落。醫生表示家長難以察覺受感染的傷口，往往要到小朋友身上出現紅疹及發燒時，才會驚覺出現問題。

他續指，症狀常現於皮膚皺褶處，包括眼睛周圍、腋下、胯下等，由紅斑、脫屑開始演變成脫皮、乾裂、滲出液體，嚴重者更會導致電降質不平衡及脫水。 此症不會因為用了抗生素便立即停止，小朋友患病期間會感疼痛及痕癢，若忍不住抓癢，容易令傷口破皮造成二次感染，家長需注意。

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留院2星期痊癒

醫護人員在女嬰住院期間，每日抽血觀察發炎情況，又以新一代抑菌抗生素來治療。為紓緩女嬰皮膚不適，護士在無菌被單下鋪墊水枕，亦在關節處貼上厚紗布，減低環境對皮膚的刺激。最終女嬰留院2星期後新皮完全長出，在不留疤痕的情況下出院。醫生提到，金黃葡萄球菌釋放的脫皮毒素只會影響表皮，小朋友經治療後可以復原到生病前的肌膚。

他指，一般而言，患者脫皮的範圍不會遍及全身，以藥膏和抗生素治療即可痊癒。「葡萄球菌燙傷樣皮膚症候群」並不常見，據美國統計指出，2歲以下嬰幼兒發病率為百萬分之45，死亡率為0.3%。此病現時並無確切避免的方法，醫生提醒父母若發現子女皮膚出現不明紅疹及脫皮症狀，需立即帶往求醫，及早接受治療。

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責任編輯︰王明芳