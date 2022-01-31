TVB辦新春直播演唱會　汪阿姐率《聲夢傳奇》學員唱經典金曲

由TVB策劃及製作的「香港群星新春互動直播演唱會」，昨晚（1月30日）在TVB微信視頻號直播，群星聚集香港、上海兩地獻唱，吸引3463萬人觀看，刷新了該平台視頻直播的新紀錄，而線上點讚人數亦超越1967萬。

是次演唱會在TVB總經理（節目內容營運）曾志偉及汪明荃帶領下，由李克勤、張智霖、葉蒨文、楊千嬅、杜麗莎、草蜢、任賢齊、肥媽、王祖藍、李亞男、黎耀祥、陳豪、陳展鵬、單文柔、馬德鐘、蕭正楠、黃宗澤、吳卓羲、馬國明、羅子溢、胡定欣、胡鴻鈞，以及《聲夢傳奇》學員等輪流獻唱演出。

而負責開場部分的王祖藍及李亞男則帶同兩名囡囡Gabby與Hayley齊齊與網民互動。

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播《一起向未來》預告

另外，為迎接2月4日揭幕的《2022北京冬季奧運會》，TVB早前策劃及號召逾60多位本地藝人攜手唱北京冬奧主題曲《一起向未來》，並於昨晚直播期間播出相關預告片，完整版本將在大年初一（2月1日）於TVB及中央台同日首播。

昨晚表演環節中，「顏值四子」黃宗澤、吳卓羲、馬國明及羅子溢合唱《動起來》，其中較有跳唱經驗的黃宗澤及吳卓羲可謂由頭帶到落尾，不但唱起歌時七情上面，更「舞神」上身爆Chok非常，就連出名「天然呆」的馬國明亦真的「動起來」，不時隨著節奏擺動，興之所至更晒出大絕「彈弓跳」成功搶鏡。

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《聲夢》學員唱經典歌

至於真正唱家班李克勤直播期間深情獻唱《當你老了》；葉蒨文與楊千嬅「隔空」合唱，重現經典歌曲《相約一九九八》。

晚會最後環節，由汪明荃和張智霖帶領眾《聲夢》學員，包括：Aska（張馳豪）、Rock（何晉樂）、Felix（林智樂）、Archie（冼靖峰） 、孫漢霖（火雞）、Aeren（文凱婷）、Sherman（潘靜文）、Venus（林沚羿）、Lolita（蔡愷穎）、Kaitlyn （林君蓮）合唱《我的中國心》、《東方之珠》、《明天會更好》等。