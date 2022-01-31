  • 14°C
香港時間 : 2022131日 (週一) 18:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【停止面授】新年假前最後一日上網課　小一兒連zoom5小時累極瞌眼瞓

育兒經 17:32 2022/01/31

分享：

熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

有就讀小一的小朋友連zoom 5小時，累極瞌眼瞓。

本港爆發第五波疫情，全港學校暫停面授課堂到2月21日為止，學生重回上網課的日子。有媽媽分享，其小一兒子在新年假期前最後一日上網課，小朋友zoom足5小時，累極瞌眼瞓。

小一生上足5小時網課

網絡漫畫家Yan育有兩名兒子「大福」和「細福」，分別就讀小一及K1，她以照片、漫畫及插畫記錄育兒生活。日前她於facebook專頁「YanComic媽媽手記」發帖表示，大福完成新年假期前最後一日網課，她提及兒子同學的媽媽見到大福上zoom睡著了，即刻私下WhatsApp通知她。

其實當時她就在隔離，見到兒子真的太累了，去到最後一節終於精神不支。她理解小朋友上網課的疲累，「zoom足5個鐘，真係俾著大人都頂唔順」。不過始終是上課時間，她之後也有叫醒兒子。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

最新影片推介︰

憂兒子zoom到害怕學習

媽媽上載了數張兒子上網課瞌眼瞓的照片，只見他戴上耳機、坐在桌前，枱面上有些書簿。兒子撐起一隻腳昏昏入睡，媽媽幽默寫道，「人體工學之如何撐住個頭坐喺度瞓覺」、「保衛完地球太累」。她希望可以盡快回復實體課︰

大福真係好鍾意返學，但唔鍾意上zoom……好驚佢zoom到怕咗學習。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳

相關文章

【停止面授】兒子游水堂變zoom上網課 DJ媽媽朱薰：游乾水再變埋游電子水
11:15 2022/01/19
【停止面授】兒子游水堂變zoom上網課 DJ媽媽朱薰：游乾水再變埋游電子水
【停止面授】子女上網課家長叫苦連天　律師媽媽教10招助孩子專心上課
13:15 2022/01/18
【停止面授】子女上網課家長叫苦連天　律師媽媽教10招助孩子專心上課
【停止面授】仔女停面授上網課困獸鬥壓力大　港媽呻欠支援︰鬥阿媽EQ嘅時候
10:36 2022/01/15
【停止面授】仔女停面授上網課困獸鬥壓力大　港媽呻欠支援︰鬥阿媽EQ嘅時候

你可能感興趣

【停止面授】兒子游水堂變zoom上網課 DJ媽媽朱薰：游乾水再變埋游電子水
11:15 2022/01/19
【停止面授】兒子游水堂變zoom上網課 DJ媽媽朱薰：游乾水再變埋游電子水
【停止面授】子女上網課家長叫苦連天　律師媽媽教10招助孩子專心上課
13:15 2022/01/18
【停止面授】子女上網課家長叫苦連天　律師媽媽教10招助孩子專心上課
【停止面授】仔女停面授上網課困獸鬥壓力大　港媽呻欠支援︰鬥阿媽EQ嘅時候
10:36 2022/01/15
【停止面授】仔女停面授上網課困獸鬥壓力大　港媽呻欠支援︰鬥阿媽EQ嘅時候
中小學教育 小學 爸媽心聲 家庭關係 網絡熱話 Zoom 疫情

最高瀏覽

【張致恆不離婚】Steven宣布與太太不離婚　疑暗示雯雯有喜：一家五口好好咁樣愛下去！
15:47 2022/01/30
【張致恆不離婚】Steven宣布與太太不離婚　疑暗示雯雯有喜：一家五口好好咁樣愛下去！
【第五波疫情】今日新增81宗確診個案　15宗源頭不明【不斷更新】
16:32 2022/01/30
【第五波疫情】今日新增81宗確診個案　15宗源頭不明【不斷更新】
【緋聞男女】洪卓立與《膠戰》Hillary秘密撻著？　Ken上載劉沛蘅攬狗相片放閃
今日 11:47
【緋聞男女】洪卓立與《膠戰》Hillary秘密撻著？　Ken上載劉沛蘅攬狗相片放閃