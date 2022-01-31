【新春2022】昂坪360為108架纜車貼上揮春 祝願香港「福」如輪轉

▲ 108架纜車全部貼上揮春。

即將踏入虎年，昂坪360為全港市民繼續「運轉」，於108個纜車車廂都貼上由書法藝術家葉志明揮筆的揮春，並隨着特別開動的纜車來回東涌與昂坪市集，讓揮春上的「福」與「滿」，祝願香港「福」如輪轉，生生不息，祝願旅客在疫情過去後重臨，纜車與其他旅遊景點都貴客常「滿」。

昂坪360今年為108架車廂，分別貼上各兩張揮春，總共216張。全部都是由書法藝術家葉志明親自揮筆，每一筆都是滿滿的祝福，並張貼在每架車廂內的玻璃窗，就如新春傳統的窗貼般，為車廂添上點點喜氣。

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昂坪360早前將已編定纜車維修保養工程，提前於1月7日展開，工程亦已順利完成，惟纜車服務現仍未重新開放，而昂坪市集內的室內景點，也已根據政府的防疫指引暫停開放。雖然如此，昂坪360亦趁機為每一個車廂及公眾地方，進行深層清潔及消毒工作，以保障乘客健康。

昂坪360指，今次亦特別於新春期間，在不接載乘客情況下短暫開動纜車， 進行這次祝願活動，為香港及市民打打氣，亦為了放寛防疫限制後重啟服務作預備。

責任編輯：鄺嫻