【食用安全】農曆新年買海味補品　中醫拆解不同食材保存方法

▲ 中醫拆解不同食材保存方法

農曆新年，不少人都會買海味、補品，不過海味、中藥等食材儲存不當，有機會導致變壞，甚至減低原有藥效，無法起到保健的作用。中醫學博士崔紹漢和註冊中醫師邱宇鋒曾接受TOPick訪問，解構不同食材的存放方法。

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宜放進的雪櫃海味食材

冬菇、瑤柱、海參、蝦米、乾品鮑魚、元貝、花膠、臘腸、蠔豉、螺頭

邱宇鋒解釋，上述食材都可以放雪櫃保鮮, 以免變壞。由於多數人購買食材後無法用那麼多，加上過年後入春天氣開始潮濕，食材容易變壞，故放雪櫃保質會更穩陣。不過，已發好的海參, 含水份的新鮮螺頭需放冰格, 乾螺片則可放雪櫃。

再者，部份海味較貴重，如果因為受潮而變壞不能食用，屬不必要的太浪費，故建議大家妥善保存海味。

宜放進雪櫃的中藥材

1. 含蛋白質豐富的中藥

包括兩類中藥：動物藥和昆蟲藥。

動物藥：鹿茸、鹿尾巴、燕窩、紫河車；

昆蟲藥：蜈蚣、蠍子、白花蛇、蛤蚧、咸竹峰等，

以上中藥材富含蛋白質，如不放在雪櫃而放在室溫，會容易腐化、變壞。

2. 含油脂豐富的中藥

以果仁類為主，例子：杏仁、合桃、桃仁、川貝等，這些中藥油脂成份高，一遇熱空氣便會變質再變味。

3. 容易潮濕的中藥

此類中藥本身不乾身，反而帶點濕，例如菊花、前胡、杞子等，應放在雪櫃儲存。而石斛、花旗參、冬蟲草，雖然不濕，但相對昂貴，放入雪櫃可減低受環境因素的影響。

凡放入雪櫃的中藥，只需用密封膠袋、膠盒盛載著便可。

其他中藥放陰涼處

除上述的3類中藥外，其他的中藥，如家庭常用到煲湯的中藥材，包括淮山、雪耳、北芪 、黨參、紅棗、果皮等，均毋須放在雪櫃，只需放入膠袋內，並確保塑膠袋完全封妥，亦可用膠盒、玻璃樽盛載中藥。而存放位置要夠通爽的陰涼處，避免有陽光照射。

至於中藥的存放時間，崔紹漢表示，要視乎中藥包裝上的有效日期，有些可存放長達一年或以上，不過他建議，已開封的中藥包裝，不論是否放進雪櫃內，最好盡快吃完，最遲也不應超過3個月。

如看到藥材變色、有霉菌、生蟲、發出酸味或霉味，代表已經變質，萬萬不能食用。

責任編輯：羅嘉欣