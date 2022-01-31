【COLLAR成員】《Call My Name!》MV點撃率破200萬 人氣女團COLLAR資料總覽【多圖】
ViuTV《全民造星IV》女團COLLAR本月12日正式成軍，COLLAR首支作品《Call My Name!》當日同步上架。這歌的MV於她們出道翌日晚上8時面世，上架18日，觀看人次在今日（1月31日）已超越200萬，COLLAR官方IG追蹤人數亦達26.3萬，這位新一代女團可謂氣勢如虹！
昨日（1月30日），COLLAR的官方IG分享出道記者會的花絮照片，8位女團成員除向經理人阿Wing「送吻」外，更於後台興奮大笑兼相擁，夠晒真性情。
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COLLAR8位成員包括（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）、Day（許軼）、So Ching（蘇芷晴）、Candy（王家晴）、WINKA（陳泳伽）、Ivy So（蘇雅琳）和芯駖（李芯駖）。
她們平均年齡23歲，當中有3名19歲，年紀最大為35歲的芯駖。。當中有3位成同屬雙子座，同樣個性靈活又愛變化，8人可說各具特色。
TOPick就為大家整理8位成員的個人介紹，當中包括其高度、興趣和專長等。
1.C位擔當：Marf
中文名：邱彥筒
年齡：19歲
身高：166cm
生日日期：6月11日
星座：雙子座
粉絲名：Muffin
總決賽獻唱歌曲：自家創作歌曲《The Law of Attraction》
專長或特色：精湛舞技兼好歌喉，懂作曲填詞，堪稱全能型歌手
入行前經歷：做過Dancer、模特兒和獸醫護士
IG：_marifemarife_
2.舞蹈擔當兼隊長：Gao
中文名：沈貞巧
年齡：29歲
身高：158cm
生日日期：1月7日
星座：山羊座
暱稱：「女版Lokman」、「Lokwoman」
粉絲名：餃子
總決賽獻唱歌曲：《Fly As Me x 2 Legit 2 Quit》
專長或特色：個性活潑，專長跳舞，擅長Locking
入行前經歷：舞蹈老師
IG：gagarieo
3.活力擔當：Day
中文名： 許軼
年齡：19歲
身高：161cm
生日日期：6月4日
星座：雙子座
暱稱：「女版姜濤」
粉絲名：Night
總決賽獻唱歌曲：《相對濕度》
專長或特色：可愛兼充滿青春活力，專長跳舞、聽歌
入行前經歷：16歲赴韓國成為半年練習生
IG： 6y_day
4.主唱擔當：Winka
中文名：陳泳伽
年齡：23歲
身高：160cm
生日日期：6月16日
星座：雙子座
粉絲名：泳瓜
總決賽獻唱歌曲：《母系社會》
專長或特色：性格健談，喜愛deep talk，擁有天籟之音
入行前經歷：2021年以獨立歌手出道，推出過《無名》和《Cupid-19》兩首單曲
IG： winka_chan
5.女神擔當：芯駖
中文名：李芯駖
年齡：35歲
身高：163cm
生日日期：4月18日
星座：白羊座
粉絲名：雞湯
暱稱：「女人的天花板」
總決賽獻唱歌曲：改編了《白痴》
專長或特色；擁熟女魅力，擅長彈結他、繪畫、烹飪
入行前經歷：舞蹈老師，曾擔任孫燕姿、郭富城等大明星的Dancer
IG：lisumlingg
6.顏值擔當：Candy
中文名：王家晴
年齡：19歲
身高：165cm
生日日期：12月19日
星座：人馬座
粉絲名：晴天娃娃
總決賽獻唱歌曲：《收聲多謝》
專長或特色；擁仙氣外表，求學時為田徑選手
入行前經歷：於城市大學修讀心理學系
IG：candyw1219
7.唱跳擔當：So Ching
中文名：蘇芷晴
年齡：25歲
身高：163cm
生日日期：1月31日
星座：水瓶座
暱稱：蘇師兄
粉絲名：師弟妹
總決賽獻唱歌曲：《Coins》
專長或特色；跳舞
入行前經歷：曾任舞蹈老師和Dancer，曾為姜濤的《Master Class》Dancer
IG：soching_nat
8.仙氣擔當：Ivy So
中文名：蘇雅琳
年齡：20歲
身高：163cm
生日日期：8月4日
星座：獅子座
粉絲名：蘇蝦
總決賽獻唱歌曲：《勿念》
專長或特色；清純鄰家女孩，健身和煮飯
入行前經歷：曾就讀香港中文大學護理系
IG：ivyysooo
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撰文 : TOPick柴犬出動