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【COLLAR成員】《Call My Name!》MV點撃率破200萬　人氣女團COLLAR資料總覽【多圖】

娛樂 18:07 2022/01/31

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

女團COLLAR人氣爆燈。

ViuTV《全民造星IV》女團COLLAR本月12日正式成軍，COLLAR首支作品《Call My Name!》當日同步上架。這歌的MV於她們出道翌日晚上8時面世，上架18日，觀看人次在今日（1月31日）已超越200萬，COLLAR官方IG追蹤人數亦達26.3萬，這位新一代女團可謂氣勢如虹！

昨日（1月30日），COLLAR的官方IG分享出道記者會的花絮照片，8位女團成員除向經理人阿Wing「送吻」外，更於後台興奮大笑兼相擁，夠晒真性情。

【香港金曲頒獎典禮】MIRROR奪組合獎無望　COLLAR趕上「尾班車」爭合唱歌曲獎

最新影片推介：林明禎專訪

COLLAR8位成員包括（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）、Day（許軼）、So Ching（蘇芷晴）、Candy（王家晴）、WINKA（陳泳伽）、Ivy So（蘇雅琳）和芯駖（李芯駖）。

她們平均年齡23歲，當中有3名19歲，年紀最大為35歲的芯駖。。當中有3位成同屬雙子座，同樣個性靈活又愛變化，8人可說各具特色。

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TOPick就為大家整理8位成員的個人介紹，當中包括其高度、興趣和專長等。

1.C位擔當：Marf

中文名：邱彥筒

年齡：19歲

身高：166cm

生日日期：6月11日

星座：雙子座

粉絲名：Muffin

總決賽獻唱歌曲：自家創作歌曲《The Law of Attraction》

專長或特色：精湛舞技兼好歌喉，懂作曲填詞，堪稱全能型歌手

入行前經歷：做過Dancer、模特兒和獸醫護士

IG：_marifemarife_

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2.舞蹈擔當兼隊長：Gao

中文名：沈貞巧

年齡：29歲

身高：158cm 

生日日期：1月7日 

星座：山羊座

暱稱：「女版Lokman」、「Lokwoman」

粉絲名：餃子

總決賽獻唱歌曲：《Fly As Me x 2 Legit 2 Quit》

專長或特色：個性活潑，專長跳舞，擅長Locking

入行前經歷：舞蹈老師

IG：gagarieo

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3.活力擔當：Day

中文名： 許軼 

年齡：19歲

身高：161cm

生日日期：6月4日

星座：雙子座

暱稱：「女版姜濤」

粉絲名：Night

總決賽獻唱歌曲：《相對濕度》

專長或特色：可愛兼充滿青春活力，專長跳舞、聽歌

入行前經歷：16歲赴韓國成為半年練習生

IG： 6y_day

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4.主唱擔當：Winka

中文名：陳泳伽

年齡：23歲

身高：160cm

生日日期：6月16日

星座：雙子座

粉絲名：泳瓜

總決賽獻唱歌曲：《母系社會》

專長或特色：性格健談，喜愛deep talk，擁有天籟之音

入行前經歷：2021年以獨立歌手出道，推出過《無名》和《Cupid-19》兩首單曲

IG： winka_chan

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5.女神擔當：芯駖

中文名：李芯駖

年齡：35歲

身高：163cm

生日日期：4月18日

星座：白羊座

粉絲名：雞湯

暱稱：「女人的天花板」

總決賽獻唱歌曲：改編了《白痴》

專長或特色；擁熟女魅力，擅長彈結他、繪畫、烹飪

入行前經歷：舞蹈老師，曾擔任孫燕姿、郭富城等大明星的Dancer

IG：lisumlingg

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6.顏值擔當：Candy

中文名：王家晴

年齡：19歲

身高：165cm

生日日期：12月19日

星座：人馬座

粉絲名：晴天娃娃

總決賽獻唱歌曲：《收聲多謝》

專長或特色；擁仙氣外表，求學時為田徑選手

入行前經歷：於城市大學修讀心理學系

IG：candyw1219

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7.唱跳擔當：So Ching

中文名：蘇芷晴

年齡：25歲

身高：163cm

生日日期：1月31日

星座：水瓶座

暱稱：蘇師兄

粉絲名：師弟妹

總決賽獻唱歌曲：《Coins》

專長或特色；跳舞

入行前經歷：曾任舞蹈老師和Dancer，曾為姜濤的《Master Class》Dancer

IG：soching_nat

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8.仙氣擔當：Ivy So

中文名：蘇雅琳

年齡：20歲

身高：163cm

生日日期：8月4日

星座：獅子座

粉絲名：蘇蝦

總決賽獻唱歌曲：《勿念》

專長或特色；清純鄰家女孩，健身和煮飯

入行前經歷：曾就讀香港中文大學護理系

IG：ivyysooo

【女團COLLAR】全員記者會鬥擺甫士　COLLAR為寶礦力唱首支廣東話廣告歌

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撰文 : TOPick柴犬出動

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