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【洪門宴調查】 一文看清3名官員違規情況　有官員曾飲酒唱歌：唔記得有無戴口罩

政治 18:10 2022/01/31

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特首林鄭月娥今日交代「洪門宴」調查報告。（陳靜儀攝）

特首林鄭月娥今日交代全國人大代表洪為民百人生日聚會的調查結果，共有3人須就事件接受懲處。她說，列席的15名官員和洪為民均有不同程度的工作關係。她又指，政府是於1月5日下午召開記者會宣布一系列收緊社交距離措施，認為一般官員在此之前參加符合防疫規定的社交活動，亦屬正常和可以接受，故另外12人無需作任何紀律跟進。

【須要接受懲處】（3人）

民政事務局局長徐英偉

  • 逗留接近兩小時，晚上9時30分後才離開
  • 並無使用「安心出行」應用程式
  • 與不同人士傾談時沒有戴口罩
    • 特首今早接受徐英偉辭職

發展局政治政助理馮英倫

  • 逗留超過4小時，午夜才離開
  • 飲了酒、可能有參與唱歌
  • 記憶比較模糊、不肯定有否戴口罩
    • 發展局局長對馮英倫作出口頭警告

政策創新與統籌辦事處副總監馮浩賢

  • 1月6日下午收到衞生防護中心通知需要進行強制檢測，並無馬上向上司報告
  • 翌日仍返回辦公室，中午才前往檢測及休假
    • 政策創新與統籌辦事處總監對馮浩賢作出口頭警

【毋須須接受紀律跟進】（12人）

晚上9時半後離開、並無進入餐廳、沒有使用「安心出行」、沒有在非飲食期間脫下口罩：

入境事務處處長區嘉宏
香港海關前任關長鄧以海

晚上9時前已離開，有使用「安心出行」、沒有在非飲食期間脫下口罩：

民政事務局副局長陳積志
財經事務及庫務局局長許正宇
財經事務及庫務局副局長陳浩濂
創新及科技局副局長鍾偉強
創新及科技局局長政治助理張曼莉
政制及內地事務局副局長胡健民
警務處處長蕭澤頤
廉政專員白韞六
教育局局長政治助理施俊暉
政務司司長政治助理蕭嘉怡

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：陳葆琳

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