鍾雨璇新春成卡通產品代言人　疫市轉型搞姆明網上頻道

▲ 鍾雨璇為卡通代言人。

歌手O3鍾雨璇疫情當中幸運地成為某卡通人物用品代言人，每月定期為產品拍攝不同硬照及視頻廣告，適逢農曆新年將近，O3 在眾多揮春中亦特意揀選了身體健康揮春拍攝，她希望大家都能健健康康地渡過疫情。

O3表示：「我十分感恩自己有一班團隊引領我在疫情裡面轉型，因為疫情很多演藝舞台工作都取消了，幸好自己YouTube channel的團隊會一起接不同的品牌推廣策劃 ，而這個卡通人物產品代言人工作，我除了負責幕前出鏡拍攝之外，我也會參與幕後策劃及後期製作，在這個過程中真的增長了不少知識，而每一次推廣活動進行期間，見到網民參與反應熱烈，真的很有滿足感。」

▲ 成立姆明網上頻道。

鍾雨璇表示為了宣傳多加互動， 製作團隊更為卡通人物成立了網上電台名為《姆明山谷台》，O3覺得很多香港人都很風趣，在訪問中的對答真的很有趣味。

O3 興奮回應：「記得其中一條問題是：如果你女朋友好似其中一個卡通人物角色（阿美）一樣麻煩和討厭，你會怎樣？被訪者居然回應：我女朋友比這個卡通人物麻煩十幾倍，直情當我工人一樣使用，不過我都會好愛自己女朋友。聽完答案之後，我真的笑了，不過記得之前看過不少報導都發現其實香港男士平均來說，都比其他地方國家的男士容易遷就女朋友，所以作為香港女仔都算幾幸福！」

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