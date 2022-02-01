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【檢疫酒店】3間檢疫酒店安排密切接觸者檢疫　香港旺角帝盛酒店及華麗都會酒店初一啓用

社會 00:07 2022/02/01

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

本港疫情持續，多區發現隱形傳播鏈，圖為太和邨翠和樓。（陳靜儀攝）

政府（31日）宣布，在2月1日至4月30日期間將為新型冠狀病毒陽性檢測個案的密切接觸者增設三間檢疫酒店。香港旺角帝盛酒店和華麗都會酒店將於2月1日啓用，而香港荃灣帝盛酒店將於2月10日開始運作。新增的三間檢疫酒店將會額外提供合共約1,000個單位，以應付近日增加的檢疫設施需求。
　　 
政府指出因應近日陽性檢測個案以及入住檢疫設施的密切接觸者數目持續增加，政府已啓動竹篙灣檢疫中心、鯉魚門公園及度假村、八鄉少年警訊永久活動中心、西貢戶外康樂中心和四間檢疫酒店，合共提供接近5,200個單位，用作接收密切接觸者及其家居接觸者。

現時，香港旺角帝盛酒店、華麗都會酒店和香港荃灣帝盛酒店為第六輪及第七輪指定檢疫酒店計劃下的酒店。三間酒店會即時暫停以指定檢疫酒店形式運作，並不再接受來港人士於上述期間的預約。正在該等酒店接受檢疫的人士將以符合感染控制指引的安排，逐步遷至其他指定檢疫酒店繼續檢疫。
　　 
政府發言人表示會密切監察及每天審視檢疫設施的使用情況，並按需要適時作出調整，將檢疫設施用於對社區有較高風險人士，以避免病毒通過這些人士流入社區。

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記者：伍瑋瑋

 

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