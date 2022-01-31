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【隔離檢疫】5棟大廈疑垂直或橫向傳播　相關住戶須隔離檢檢疫

社會 21:30 2022/01/31

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

黃大仙彩雲（二）邨明麗樓。（黃建輝攝）

本港（31日）新增92宗確診個案，其中80宗屬本地感染，67宗與其他個案相關，另有13宗暫未找到感染源頭及12宗輸入個案。

新增個案包括12宗輸入個案、13宗本地個案及67宗與早前個案有流行病學關連個案。82宗涉及變異病毒株的感染，9宗的變異病毒株檢測結果待定，餘下一宗的病毒量不足以進行變異病毒株檢測。個案涉及44男48女，年齡介乎11個月大至87歲。

衞生防護中心指出，為阻截病毒進一步擴散的潛在風險，以下大廈出現懷疑垂直或橫向傳播及相連天井位置等有關聯個案的感染病例，安排相關住戶到檢疫中心進行檢疫：

  • 黃大仙彩雲（二）邨明麗樓：所有樓層的14和15室單位住戶及10樓13和17室單位住戶；

涉及3宗於三個十樓單位個案；5宗於四個不同樓層的15室單位個案（包括前述一宗十樓單位個案）

  • 葵涌葵馥苑安葵閣：所有樓層的08室單位住戶；

涉及10宗於三個不同樓層的08室單位個案

  • 葵涌葵芳邨葵仁樓：14樓01至12室單位住戶及15至20樓06室單位住戶

涉及6宗於三個14樓單位個案；4宗於兩個不同樓層的06單位個案（包括前述3宗十四樓單位個案）

  • 大埔太和邨翠和樓：24至35樓25室單位住戶及23至35樓26室單位住戶

涉及兩宗於兩個不同樓層的25室單位個案及4宗於兩個不同樓層的26室單位個案

  • 慈雲山慈康邨康添樓：1至6樓06室單位住戶

涉及5宗於兩個不同樓層的06室個案

大埔太和邨翠和樓。（陳靜儀攝）

因應涉及變異病毒株個案的檢測及檢疫安排，與相關個案於同一大廈居住或於相關個案居住大廈內工作的人士，須按衞生署的公布於指明日期進行強制檢測，並須自行監察直至21日屆滿，相關的大廈及檢測日期按此

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：伍瑋瑋

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