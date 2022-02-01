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【2022年虎年BB】本港踏入壬寅年　4名嬰兒分別在3間醫院順產出世

社會 00:45 2022/02/01

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聯合醫院有一名「虎年BB」出世。

本港踏入壬寅年（虎年）正月初一零時零分，分別有4名嬰兒在觀塘聯合醫院、荃灣港安醫院及沙田仁安醫院出世，恭喜恭喜！

在公立醫院出世的虎年嬰兒，是聯合醫院的一名女嬰，她在零時零分在出世，重3.3公斤，順產，女嬰是父母的第一名嬰兒。

私家醫院方面，港安醫院出生女嬰是父母的第一胎，順產，體重約2.985公斤，而在沙田仁安醫院出生的嬰兒，分別是一名男嬰及一名女嬰，都是順產。其中男嬰重約3.18公斤，女嬰重2.92公斤。

踏入虎年，本港有4名嬰兒出世。（istock圖片)

另外黃大仙祠頭炷香儀式，連續第二年在網上直播舉行，不對外開放。黃大仙祠監院李耀輝帶領董事會成員，主持祈福儀式，在午夜12時插上頭炷香，並敲響鐘鼓祈福，祈望疫症早日消退，香港百業興旺，國泰民安。

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記者：伍瑋瑋

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