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【強制檢測】43個處所納強檢　涉牛池灣多棟大廈及PopCorn【附須檢測時間】

社會 10:05 2022/02/01

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

43個處所納強檢。

政府今日（2月1日）就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處43個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

強檢名單如下：

  • 麥當勞 荃灣德士古道富麗商場地下
  • 救恩書院 大埔富善邨
  • 上水天平邨天喜樓
  • 屋宇署 太古城太古灣道14號8樓
  • 土瓜灣土瓜灣道72-76B號大龍樓
  • 牛池灣彩峰苑
  • 一粥麵(彩雲商場) 牛池灣彩雲(一)邨彩雲商場二期3樓
  • 土瓜灣鶴齡街8-10號
  • 沙田水泉澳邨河泉樓
  • 慈雲山慈康邨康添樓
  • 香港國際機場成為三跑道系統─合約編號3303─第三條跑道及相關工程地盤工作
  • 油塘油麗邨雍麗樓
  • 黃大仙黃大仙下邨(一區)龍順樓
  • 荃灣海盛路 9 號有線電視大廈3403室
  • 土瓜灣九龍城道183A號
  • 將軍澳尚德邨尚禮樓
  • 觀塘怡生工業中心五樓E座23室
  • 亞參雞飯 將軍澳PopCorn地下
  • 秀茂坪寶達邨達信樓
  • 九龍灣彩興苑彩薈閣B座
  • 港九潮州公會中學 旺角洗衣街150號
  • 廿一堂 樂富樂富廣場A區1樓
  • 永發燒臘 藍田德田邨德田街市
  • 社會福利署 灣仔胡忠大廈10樓1007室
  • 社會福利署 灣仔修頓中心23樓2302室
  • 元朗水邊圍邨碧水樓
  • 掃管笏星堤11座
  • MGF Sourcing Limited 觀塘建生廣場3樓
  • 牛池灣彩雲(一)邨時雨樓
  • 北河大廈廁所 深水埗福華街115號地下
  • 觀塘南華工業大廈1樓
  • 牛池灣彩雲(二)邨玉宇樓
  • 觀塘和康徑 1 號秀茂坪紀律部隊宿舍1座
  • 秀茂坪康寧道 200 號秀茂 坪分區警署4樓
  • 牛池灣彩雲(一)邨日月樓
  • 土瓜灣北帝街137-139號
  • 土瓜灣鹿鳴街17號3樓
  • 利豐行裝修工程有限公司 土瓜灣鳳儀街7號地下
  • 土瓜灣鳳儀街26-28號
  • 土瓜灣鳳儀街21-23號
  • 牛池灣彩雲(一)邨白鳳樓

污水樣本檢測呈陽性的地點

  • 九龍城啟晴邨賞晴樓
  • 旺角上海街 628-632A 號、 快富街 1K 號及亞皆老街 35-37A 號

指明時間及須檢測時間：按此

【湊得輕鬆啲】雲文子師傅教擺風水陣　虎年文昌位催旺學業運

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：余思嵐

 

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