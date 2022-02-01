【強制檢測】43個處所納強檢　涉牛池灣多棟大廈及PopCorn【附須檢測時間】

▲ 43個處所納強檢。

政府今日（2月1日）就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處43個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

強檢名單如下：

麥當勞 荃灣德士古道富麗商場地下

救恩書院 大埔富善邨

上水天平邨天喜樓

屋宇署 太古城太古灣道14號8樓

土瓜灣土瓜灣道72-76B號大龍樓

牛池灣彩峰苑

一粥麵(彩雲商場) 牛池灣彩雲(一)邨彩雲商場二期3樓

土瓜灣鶴齡街8-10號

沙田水泉澳邨河泉樓

慈雲山慈康邨康添樓

香港國際機場成為三跑道系統─合約編號3303─第三條跑道及相關工程地盤工作

油塘油麗邨雍麗樓

黃大仙黃大仙下邨(一區)龍順樓

荃灣海盛路 9 號有線電視大廈3403室

土瓜灣九龍城道183A號

將軍澳尚德邨尚禮樓

觀塘怡生工業中心五樓E座23室

亞參雞飯 將軍澳PopCorn地下

秀茂坪寶達邨達信樓

九龍灣彩興苑彩薈閣B座

港九潮州公會中學 旺角洗衣街150號

廿一堂 樂富樂富廣場A區1樓

永發燒臘 藍田德田邨德田街市

社會福利署 灣仔胡忠大廈10樓1007室

社會福利署 灣仔修頓中心23樓2302室

元朗水邊圍邨碧水樓

掃管笏星堤11座

MGF Sourcing Limited 觀塘建生廣場3樓

牛池灣彩雲(一)邨時雨樓

北河大廈廁所 深水埗福華街115號地下

觀塘南華工業大廈1樓

牛池灣彩雲(二)邨玉宇樓

觀塘和康徑 1 號秀茂坪紀律部隊宿舍1座

秀茂坪康寧道 200 號秀茂 坪分區警署4樓

牛池灣彩雲(一)邨日月樓

土瓜灣北帝街137-139號

土瓜灣鹿鳴街17號3樓

利豐行裝修工程有限公司 土瓜灣鳳儀街7號地下

土瓜灣鳳儀街26-28號

土瓜灣鳳儀街21-23號

牛池灣彩雲(一)邨白鳳樓

污水樣本檢測呈陽性的地點

九龍城啟晴邨賞晴樓

旺角上海街 628-632A 號、 快富街 1K 號及亞皆老街 35-37A 號

指明時間及須檢測時間：按此

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：余思嵐