【強制檢測】43個處所納強檢 涉牛池灣多棟大廈及PopCorn【附須檢測時間】
社會 10:05 2022/02/01
政府今日（2月1日）就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處43個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。
強檢名單如下：
- 麥當勞 荃灣德士古道富麗商場地下
- 救恩書院 大埔富善邨
- 上水天平邨天喜樓
- 屋宇署 太古城太古灣道14號8樓
- 土瓜灣土瓜灣道72-76B號大龍樓
- 牛池灣彩峰苑
- 一粥麵(彩雲商場) 牛池灣彩雲(一)邨彩雲商場二期3樓
- 土瓜灣鶴齡街8-10號
- 沙田水泉澳邨河泉樓
- 慈雲山慈康邨康添樓
- 香港國際機場成為三跑道系統─合約編號3303─第三條跑道及相關工程地盤工作
- 油塘油麗邨雍麗樓
- 黃大仙黃大仙下邨(一區)龍順樓
- 荃灣海盛路 9 號有線電視大廈3403室
- 土瓜灣九龍城道183A號
- 將軍澳尚德邨尚禮樓
- 觀塘怡生工業中心五樓E座23室
- 亞參雞飯 將軍澳PopCorn地下
- 秀茂坪寶達邨達信樓
- 九龍灣彩興苑彩薈閣B座
- 港九潮州公會中學 旺角洗衣街150號
- 廿一堂 樂富樂富廣場A區1樓
- 永發燒臘 藍田德田邨德田街市
- 社會福利署 灣仔胡忠大廈10樓1007室
- 社會福利署 灣仔修頓中心23樓2302室
- 元朗水邊圍邨碧水樓
- 掃管笏星堤11座
- MGF Sourcing Limited 觀塘建生廣場3樓
- 牛池灣彩雲(一)邨時雨樓
- 北河大廈廁所 深水埗福華街115號地下
- 觀塘南華工業大廈1樓
- 牛池灣彩雲(二)邨玉宇樓
- 觀塘和康徑 1 號秀茂坪紀律部隊宿舍1座
- 秀茂坪康寧道 200 號秀茂 坪分區警署4樓
- 牛池灣彩雲(一)邨日月樓
- 土瓜灣北帝街137-139號
- 土瓜灣鹿鳴街17號3樓
- 利豐行裝修工程有限公司 土瓜灣鳳儀街7號地下
- 土瓜灣鳳儀街26-28號
- 土瓜灣鳳儀街21-23號
- 牛池灣彩雲(一)邨白鳳樓
污水樣本檢測呈陽性的地點
- 九龍城啟晴邨賞晴樓
- 旺角上海街 628-632A 號、 快富街 1K 號及亞皆老街 35-37A 號
指明時間及須檢測時間：按此
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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb
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責任編輯：余思嵐