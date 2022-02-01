【柳俊江確診】柳俊江與友人食飯確診Omicron 　自爆最難受是蓋兩張被還是沾寒沾凍

▲ 柳俊江自爆確診。

本港爆發第5波疫情，前新聞主播柳俊江今日（1日）在社交媒體發文，自爆感染Omicron變種病毒，須接受隔離。他指24號晚有朋友上門探訪，與他及女友共進晚餐，隨後便「中招」，並於27日發病。曾接種兩劑復必泰疫苗的他，認為染疫已不可以說「黑仔」，「只是你先還是我先的問題」。

柳俊江在文中表示，疫情爆發後，自己從不會參加百人宴會，連小型聚會也甚少參與。上星期他準備參加100公里越野跑，差不多每日都在家吃營養餐，避開與親友共享盤菜及打邊爐。但偏偏在完賽後一天，一位朋友上門探訪，與他和女友一起共進晚餐，就「中了招」。

他續指該名朋友並非緊密接觸者，只是路過一幢有人發病的大樓，不知不覺成為了無徵狀感染者。共進晚餐後，該朋友才收到強檢通知。柳俊江指Omicron變種病毒傳播力強，太無孔不入，遠超想像：

我大膽地認為，現在染疫已經不可以說「黑仔」，只是你先還是我先的問題。 Covid 發展至 Omicron ，大家應該誠實地做好「共存」的心理準備。

最新影片：

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳