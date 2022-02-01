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【新冠肺炎】受黃牛航班熔斷影響　外傭中介稱僱主難請外傭

社會 12:25 2022/02/01

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受黃牛航班熔斷影響　外傭中介稱僱主難請外傭。（資料圖片）

本港現時有3間指定外傭檢疫酒店。香港人力資源仲介協會主席廖翠蘭今日（2月1日）表示，本港外傭月薪炒高至6千元至1萬元不等只能向海外招聘，受航班熔斷機制影響，外傭難以到港，令僱主請人更難。

香港人力資源仲介協會主席廖翠蘭接受電台訪問時指，去年僱主在網上訂房的過程成功率亦非常低，酒店房也加價至800元，向勞工處反映酒店房「炒黃牛」情況才稍改善。

她又稱，熔斷機制下飛機無法來港，僱主訂房的全數費用不獲退還，是吃力不討好的工作。本港外傭月薪現時最少已上升至6千元，若家中有長者，需要特別照顧或小孩數目較多，或無獨立房間等，難以聘請傭工。

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記者：余思嵐


 

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