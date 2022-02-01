【新冠肺炎】高拔陞指農曆年後大型爆發機會已達危險水平　籲市民假期應留家中

▲ 醫管局行政總裁高拔陞醫生。（資料圖片）

今天（2月1日）是大年初一。醫管局行政總裁高拔陞表示，面對反覆多變的疫情，醫管局同事一直緊守崗位，邁向新一年，相信每位市民的願望都是希望疫情盡快消退，衷心鼓勵大家做好防疫準備，盡快行動接種疫苗，護己護人。

他又稱Omicron傳播率異常高，加上本港接種率未如理想，形容農曆新年後出現大型爆發的機會，已經達到危險水平，呼籲市民農曆新年期間，應盡量留在家中，減少跨家庭聚會。

另外，醫管局主席范鴻齡表示，新一年要面對很多挑戰，尤其是疫情反覆，醫管局團隊會繼續緊守崗位，守護市民健康。他又稱全賴中央及特區政府支持，抗疫之路雖然艱鉅，但亦不乏令人鼓勵的里程，相信只要繼續並肩攜手，必定可以成功抗疫。

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責任編輯：余思嵐