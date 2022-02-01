【不明源頭】單日22宗不明源頭創第五波新高　張竹君：累計有98宗未找出源頭

▲ 大年初一有22宗不明源頭個案，創第五波疫情新高。

本港第五波疫情持續，社區有多條隱形傳播鏈，今日（1日）是虎年大年初一，不明源頭有增無減，且單日有22宗不明源頭，創第五波疫情新高。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（1日）下午交代最新疫情本港新增129宗新冠病毒確診個案，102宗為本地個案，當中22宗暫時源頭不明。本地個案中，9宗懷疑涉及Delta變種病毒，81宗有N501Y變種病毒株。 至於輸入個案有27宗。

▲ 張竹君醫生指出社區有一定傳播。（湯致遠攝）

張竹君指出第五波疫情至今有98宗個案未找出源頭，而今日的不明源頭個案算高，今日是第五波疫情以來最多不明個案，相信社區有一定傳播。

今日22宗不明源頭感染，涉及懷疑Omicron變種病毒的患者，遍及在全港各地，包括住在西營盤毓明閣、於荔枝角上班的人士、大坑東邨東滿樓兩個不同座向不同樓層的單位、土瓜灣燕安街28號、上鄉道15號中南大廈、紅磡時勝大廈及蕪湖街裕新大廈、長沙灣麗翠苑麗棠閣三座及南昌街137至139號。

其餘患者居於荃灣海濱花園海銀閣、石梨二邨石華樓、石蔭東邨蔭裕樓、元朗朗屏邨悅屏樓、屯門龍門居七座、澤豐花園澤富樓、富泰邨壽泰樓、湖景邨湖光樓、大圍美城苑暉盛閣，以及大埔美新大廈不同座向樓層的兩個單位。

涉及Delta病毒株的分別是居住在太和邨翠和樓在藍田工作，中心認為有機會在工作地區感染，以及另一宗居於油塘邨貴塘樓在柴灣工作的人士。

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記者：伍瑋瑋