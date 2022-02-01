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【新冠肺炎】警方觀塘搗破懷疑無牌酒吧　拘1人及向16人發告票

社會 12:04 2022/02/01

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警方觀塘搗破懷疑無牌酒吧。（警方提供）

警方今日（2月1日）表示，搗破一間懷疑無牌酒吧，檢獲超過260罐啤酒、10瓶烈酒及其他酒類飲品，總值約2萬元，拘捕1人及向16人發出告票。

觀塘警區特別職務隊人員指，昨晚突擊搜查觀塘鴻圖道55號一個單位，拘捕一名23歲姓嚴的男負責人，涉嫌無牌售賣酒類飲品、無牌藏有酒類飲品可作販賣用途及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。

另外，單位內10男6女，年齡介乎23至36歲，則涉嫌在沒有領有酒牌的處所飲酒被捕。被捕男女亦涉嫌違反防疫，遂向他們發出定額罰款通知書。
 

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責任編輯：余思嵐

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