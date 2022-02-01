【青春不要臉】綠葉王戴耀明演熱血導師獲好評　區明妙羅毓儀為保護偶像被打

自TVB劇 《青春不要臉》開播後，除一班首擔大旗年青演員丁子朗、余德丞、戴祖儀、劉穎鏇的進步備受關注，一班綠葉的用心以及老戲骨的實力演出亦功不可沒。

昨晚（1月31日）播出的《青春不要臉》最搶的「綠葉」，是有「無綫御用學生妹」之稱的區明妙、羅毓儀及黎康祺，3人在劇中飾演榮仔（余德丞飾）忠粉，不但時時維護榮仔，更為了榮仔「奮勇一戰」。

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區明妙羅毓儀可愛

她們令網民留下深刻印象，除因為驚嘆3人如此重的戲份外，亦大讚區明妙及羅毓儀十分可愛，其中羅毓儀粉絲在其IG留言：「直頭係武術擔當」、「好好笑，你哋幾個勁Cute」、「榴槤做武器，笑死」、「小渝同路小小今次終於共同進退」。

另外，近日憑《愛上我的衰神》人氣急升的區明妙，短短個多月內已是第三度飾演學生妹，且與羅毓儀一樣「零違和」。

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綠葉王戴耀明

至於戴耀明飾演的藝訓班導師李天光亦贏得不少好評。

本身正正是藝訓班出身、入行長達32年的戴耀明，以往多飾演小混混或是好色男等帶點壞壞味道的小人物；是次收起一貫「爛仔格」改演熱血內斂導師，仆心仆命尋找出口為學生爭取最大利益；加上有深度的演繹與以往演出風格截然不同。

有望挑戰「最佳男配角」獎

成功「洗底」的戴耀明贏得網民大量好評，紛紛留言力指他有條件角逐來屆「最佳男配角」。

當中網民留言包括：「李天光好正，內心戲真係從內演到外再由外到內，愛學生到內疚，不慍不火好感動」、「真係畀到人覺得佢係一個導師嘅感覺」、「估唔到戴耀明可以做到其他角色，呢套劇最有驚喜就係佢」、「估唔到想追戲係追戴耀明」、「這個角色會成為你的代表作，以後講起你第一個浮現的就是這個角色」。

感謝觀眾支持

談到角色大獲好評，戴耀明謙稱十分感激觀眾愛戴及支持，坦承「李天光」對他來說是一大挑戰，更在監製陪同下齊齊做功課：「拍之前一、兩個月，監製已叫我上去一齊創造個角色，不斷對戲試tone；因為我平時講嘢真係好大癲大肺嘅，突然要做一個咁有修養嘅導師，真係要重新tune過。」

戴耀明笑言為讓拍攝時更投入，他笑稱決定「放棄真我」：「要自己成為另一個人，首先要從生活日常開始，劇內劇外都做番斯文人，咁樣一roll機，就可以自然地成為嗰個人。」