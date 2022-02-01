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【大年初一】天文台料本港年初二及三有幾陣雨清涼　下周初氣溫回升

社會 13:37 2022/02/01

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本港地區下午及今晚天氣預測 多雲，有幾陣雨。（資料圖片）

今天（2月1日）是大年初一，天文台今日表示，早上各區氣溫約12度或以下，同時，一道廣闊雲帶覆蓋華南沿岸，不少雨區影響著本港。預料今日多雲有薄霧，離岸及高地吹強風。未來數日農曆新年假有幾陣雨。

天文台預測今日本港地區多雲，有幾陣雨，吹和緩至清勁北至東北風，高地間中吹強風。展望明天年初二及後天年初三有幾陣雨，天氣清涼。本週後期天色好轉，早上寒冷，日夜溫差較大。預料季候風將在下周初被一股偏東氣流取代，廣東氣溫回升。

    點擊圖片放大

另外，衞生防護中心今日提醒市民，寒冷天氣容易引起或加劇疾病，長者、心臟或呼吸系統疾病患者和其他長期病患者應特別小心。

【TOPick診症室】40歲膝頭退化嚴重恐要換膝　拆解關節手術如何「保膝」

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：余思嵐

 

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