【新冠肺炎】特首林鄭月娥到訪啟德和旺角個案追蹤辦公室　對工作效率表示肯定

▲ 行政長官到訪個案追蹤辦公室。（新聞處提供）

今日（2月1日）為大年初一。行政長官林鄭月娥到位於啟德和旺角的兩個個案追蹤辦公室探訪當值同事，並向他們拜年。特首指政府致力採取快、準、狠的措施盡快遏止第五波疫情，要求密切接觸者的密切接觸者按風險程度接受強制檢測或強制檢疫，是政府與變異病毒株進行時間競賽以遏制疫情的重要一環。

林鄭月娥在食物及衞生局局長陳肇始教授、保安局局長鄧炳強和衞生署署長林文健醫生陪同下，先後前往衞生署早於去年1月設於啟德的追蹤辦，以及新設於旺角、今年1月下旬投入運作的追蹤辦。

林鄭月娥稱，衷心感謝市民在抗疫工作上的高度配合，特別是在節日期間須進行強制檢疫的人士，每一位的付出，助力香港再次打贏新一波疫情，再次呼籲市民繼續支持政府的防疫抗疫工作，在農曆新年期間盡量留在家中，減少跨家庭聚會，保持個人衞生，以期早日擊退這一波疫情，逐步回復正常生活。

▲ 行政長官到訪個案追蹤辦公室。（新聞處提供）





追蹤辦的同事向林鄭月娥講解因應本港第五波疫情而採取的全方位追蹤工作，尤其是應對Omicron變異病毒株相關個案的情況，致力盡快截斷社區內的病毒傳播鏈。林鄭月娥對於追蹤辦的工作效率表示肯定，並鼓勵同事以更大的耐力和同理心接觸密切接觸者和安排他們到檢疫中心進行檢疫。



以上兩個追蹤辦現時總人手為400多人，他們大部分來自多支紀律部隊，具備豐富調查經驗，加上衞生署衞生防護中心提供的專業培訓，能加強確診個案的流行病學調查及個案接觸者的追蹤工作。追蹤辦至今已成功協助追蹤超過31000名接觸者，包括安排相關人士接受強制檢疫，助力減低病毒在社區傳播的風險。

就本港第五波疫情而言，超過六成與輸入個案或本地個案有流行病學關連的個案，是在檢疫中心或圍封大廈接受檢疫發現的，即當發現檢測結果為陽性時，患者已並非在社區繼續遊走。



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責任編輯：余思嵐