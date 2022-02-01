【第五波疫情】今日新增129宗確診個案　22宗屬不明源頭感染【不斷更新】

▲ 今日新增129宗確診個案，22宗屬不明源頭感染。

本港第五波疫情未止，社區有多條傳播鏈，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（1日）下午交代最新疫情，今日新增129宗確診個案，其中102宗屬本地感染，80宗與其他個案相關，另有22宗暫未找到感染源頭。

【17:15】

葵涌邨再有新增單位發現個案，張竹君相信，是由於之前解封時，向居民發深喉唾液瓶做強制檢測，及後發現個案，她相信封區成效已經達到，當局本身亦經已預期葵涌邨有散發個案，只要不是大爆發，仍可以接受。

【16:50】

張竹君指出第五波疫情至今有98宗個案未找出源頭，而今日的不明源頭個案算高，今日是第五波疫情以來最多不明個案，相信社區有一定傳播。

【16:36】

明麗樓16室有3個單位受影響，共有4個單位受影響，16及17室都需要撤離，因為有共用喉管。

涉及Omicron變種病毒的患者，遍布各區，有患者住在西營盤旭明閣，在荔枝角上班；大坑東邨東滿樓有2個不同座向、不同樓層的單位住戶確診；土瓜灣燕安街28號及上鄉道15號有人染疫；紅磡、長沙灣、深水埗、沙田，以及屯門富泰邨秀泰樓、澤豐花園澤富樓等。

至於早前確診在機場工作的24歲及64歲男子，與上周二有多人確診的尼泊爾航班上的病毒基因排序相同，兩人有機會是當時感染。

【16:30】

今日新增129宗確診個案，其中102宗屬本地感染，80宗與其他個案相關，另有22宗暫未找到感染源頭。

▲ 張竹君指出，預料葵涌邨仍會有零星個案。（湯致遠攝）

【11:30】

消息指，葵涌邨新增約8宗初步陽性個案，逸葵樓及映葵樓增3個單位有人染疫。

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記者：余思嵐、伍瑋瑋