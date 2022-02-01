【換心續命】13歲峰峰ICU留醫逾半年獲贈心續命　父母：我哋一定會贏

▲ 峰峰獲贈心臟續命。

現年13歲的峰峰患急性心臟衰竭，目前留醫香港兒童醫院深切治療部（ICU），等候換心續命。其父母今日（1日）在 Facebook專頁發文，帶來好消息，指等待半年終接獲醫院來電，找到適合的心臟可換，盼未來手術順利。

找到合適心臟更換

父母在Facebook專頁「心繫-峰峰 正等待新心的小朋友」發文，指昨晚半夜收到醫院來電，得知醫護人員找到合適的心臟可供更換。等待半年終有好消息，父母坦言感緊張，形容峰峰這次要「打大佬」：

心情係好驚好驚，但我知道呢一日必須要來臨。峰峰，我哋打大佬喇，之前我哋咁多關都過到，有哂經驗㗎喇，我哋一定會贏㗎，我哋將會迎接人生新嘅一章。

峰峰去年8月初曾因嘔吐、咳嗽等先後兩次求醫，被診斷為腸胃炎及氣管問題；至8月7日因氣喘、發燒、胸口痛及咳嗽，留醫香港兒童醫院兒童深切治療部。醫生當時為峰峰接駁俗稱人工心肺機的體外膜氧合器，惟因病情沒有好轉，左右心室衰竭，轉為安裝雙心室輔助器，以支援心臟循環功能；另因腎功能轉差，需要24小時接受腎臟透析治療。

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院方曾為峰峰移除右心室輔助器，惟因其心臟無法自行正常運作，一周後再次接駁，自此峰峰長期卧床，完全依賴儀器維生。香港兒童醫院兒童及青少年科顧問醫生陳羲舜指出，峰峰是因原發性心臟肌肉病變的擴張性心肌病變，而導致急性心臟衰竭，形容是非常罕見，每年約10萬名兒童只有一人確診。

陳醫生續指峰峰的心肺功能差，現需要依賴雙心室輔助器維生，惟長期以儀器作支援，有機會導致出現併發症，包括流血、感染、機器喉管出現血栓塞、溶血，影響神經系統等，坦言換心續命是唯一希望。

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媽媽：不會放棄唯一的兒子

峰峰父親表示兒子身體健康，熱愛運動，性格樂觀，是家中的「開心果」，在兒子患病後曾一度不敢告知其病情，其後兒子得知自己身體情況後接受現實，更希望父母不要放棄他。

梁太在接受訪問時曾多次流淚，憶述在兒子留醫後，曾買玩具給他，惟因兒子身體狀況太差，向其表示「媽咪，我玩唔到玩具，浪費你們的錢」，頓時讓梁太心痛及難過，直言「我只想兒子健健康康」，不會放棄唯一的兒子。

我沒想過兒子會與死亡那麼接近，以前可能想佢讀好書，搵到佢想做嘅嘢，但係而家乜都唔敢諗，只係希望佢可以長命百歲，希望兒子健健康康。

網民留言打氣

不少網民在帖文下留言，為峰峰一家打氣，「爸爸媽媽峰峰都一定要加油！」、「祝手術順利！峰峰加油」、「快啲好返出黎逗利是」、「新一年會收到好消息㗎！」。

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責任編輯︰王明芳