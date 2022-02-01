【新冠肺炎】醫管局指共有1003名確診病人留醫　適時更新新冠病人出院指引

▲ 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（陳靜儀攝）

衞生署及醫院管理局今日（2月1日）就新冠病毒個案的最新情況舉行簡報會。 今日新增129宗確診個案，其中102宗屬本地感染，80宗與其他個案相關，另有22宗暫未找到感染源頭【下一頁】。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生表示，截至早上9時，過去24小時，接獲129宗呈報個案，26人康復出院，現時共有1003名確診病人分別於北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、位於亞洲國際博覽館的社區治療設施及13間公立醫院留醫，全部病人情況穩定。

他又指，一直有與衞生防護中心專家有商討出院條件，會因應不同情況適時更新出院指引，當病人符合出院條件，會解禁隔離令，准許病人出院。在CT值有與港大合作，會送病人樣本去培植，培植不到就交給專家。

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記者：余思嵐