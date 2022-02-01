【食物安全】旺角燒味及鹵味店涉露天地方清洗設備　被罰暫停營業14天

▲ 旺角燒味及鹵味店被罰暫停營業十四天。（資料圖片）

食環署今日（2月1日）表示，在旺角一間燒味及鹵味店經營者因在露天地方清洗及貯存設備及用具，兩次違反《食物業規例》，被暫時吊銷牌照14天。



涉事燒味及鹵味店名為「川香」，位於旺角廣東道1037號地下，由今日至2月14日須暫停營業。



署方指有關店鋪經營者因上述違例事項，於去年9月及11月兩次被法庭定罪，共罰款4100元。亦根據違例記分制記下持牌人15分，店鋪因此須停牌14天。有關店鋪經營者去年3月及7月亦因相同違例事項，兩次被法庭定罪，共罰款4500元，因而被記下15分，店鋪去年9月被暫時吊銷牌照7天。

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責任編輯：余思嵐