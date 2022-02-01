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【明星豪宅】視后林夏薇騷15億山頂豪宅　爬梯貼揮春：對畏高嘅我好大挑戰

娛樂 15:42 2022/02/01

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

憑《七公主》奪視后的林夏薇除了演藝事業外，還經營飲食生意，可說是女強人。另外，她在2015年7月25日與金融才俊莫贊生結婚，夫婦於太平山頂築愛巢，有指其豪宅市值15億元。

【萬千星輝頒獎禮】林夏薇得獎忘記多謝老公　入行17年封視后：觀眾眼睛是雪亮

最新影片推介：林明禎專訪

林夏薇爬梯貼揮春

一直以來，林夏薇不時在個人社交平台上載家中生活點滴，而養有兩犬的她曾在家中的私人天台與愛犬紥營，邊「露營」邊賞無敵維港海景，十分寫意。

林夏薇在昨日年廿九（1月31日）上載於家中貼揮春，相中所見，事事親力親為的她爬上高梯貼春聯，該梯約5米高，可想而知其家有多大。

她並寫道：「今年有點趕，終於有時間在除夕將對聯貼上，過年必做，先有新年氣氛，對畏高嘅我真係好大挑戰！」

在今日（2月1日），林夏薇上載一張在家中的照片，她在桃花旁，寫道：「祝大家在新的一年身體健康平安，生活充實飽滿，事業步步高升，心情陽光燦爛，財運滾滾而來，家庭美滿幸福！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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