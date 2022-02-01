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【非法活動】10名在囚人士因膳食飯堂打鬥　現正被隔離調查

社會 15:42 2022/02/01

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懲教人員打擊在囚人士的非法活動。（資料圖片）

懲教署今日（2月1日） 表示，有10名在囚人士在飯堂內發生打鬥，一名懲教人員及一名在囚人士分別手部及眼部受傷。

署方指，連串打擊行動成功截斷廚房向外供應非法膳食的計劃，但亦引起部分在囚人士不滿在今天（年初一）未能取得非法膳食供應，並於上午與曾承諾供應非法膳食的在囚人士在飯堂內發生打鬥，雙方共有10名年齡介乎26歲至56歲男性參與打鬥。在場懲教人員見狀立即上前制止，多次警告無效，人員使用胡椒噴劑將涉事在囚人士制服。

事件中，一名懲教人員及一名在囚人士分別手部及眼部受傷，經院所醫生檢查及治理後無需送院，其餘在囚人士並無受傷。涉事10名在囚人士現正被隔離調查。

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責任編輯：余思嵐

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