  • 15°C
香港時間 : 2022201日 (週二) 16:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【意外墮海】東龍島22歲女子疑拍照墮海　繼父救女不果遇溺送院後死亡

社會 15:58 2022/02/01

分享：

熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

71歲繼父情急下不顧安危跳海救女，不料溺水送院後死亡。

東龍島發生2人墮海事件，其中1人送院搶救後證實不治，71歲繼父情急下不顧安危跳海救女，不料溺水送院後死亡，死因有待驗屍後確定。

事發在水警港口分區東龍島以南白崖，警方今日（1日）下午1時17分接報，指一名22歲女子及71歲男子在上址對開約30至40米海面漂浮。

警方接報到場，途人及警方先後將兩人救起，兩人分別清醒及昏迷被送往東區尤德夫人那打素醫院治理，該名男子其後被證實死亡，據了解該名男子是女傷者的繼父。

經初步調查，相信女子在上址拍照期間意外失足墮海，男子試圖將救起女子不果後遇溺後死亡。

其中一名傷者救起後送院死亡。

【TOPick診症室】40歲膝頭退化嚴重恐要換膝　拆解關節手術如何「保膝」

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：余思嵐

相關文章

【捐血救人】紅十字會指血庫存量處於極低水平　捐血站農曆新年假期如常開放
今日 11:10
【捐血救人】紅十字會指血庫存量處於極低水平　捐血站農曆新年假期如常開放
【新冠肺炎】黃大仙祠年初一至三暫停開放　初四起入祠須掃安心出行
今日 12:40
【新冠肺炎】黃大仙祠年初一至三暫停開放　初四起入祠須掃安心出行
【大年初一】天文台料本港年初二及三有幾陣雨清涼　下周初氣溫回升
今日 13:37
【大年初一】天文台料本港年初二及三有幾陣雨清涼　下周初氣溫回升
【新冠肺炎】特首林鄭月娥到訪啟德和旺角個案追蹤辦公室　對工作效率表示肯定
今日 14:37
【新冠肺炎】特首林鄭月娥到訪啟德和旺角個案追蹤辦公室　對工作效率表示肯定

你可能感興趣

【捐血救人】紅十字會指血庫存量處於極低水平　捐血站農曆新年假期如常開放
今日 11:10
【捐血救人】紅十字會指血庫存量處於極低水平　捐血站農曆新年假期如常開放
【新冠肺炎】黃大仙祠年初一至三暫停開放　初四起入祠須掃安心出行
今日 12:40
【新冠肺炎】黃大仙祠年初一至三暫停開放　初四起入祠須掃安心出行
【大年初一】天文台料本港年初二及三有幾陣雨清涼　下周初氣溫回升
今日 13:37
【大年初一】天文台料本港年初二及三有幾陣雨清涼　下周初氣溫回升
手術 災難 東區 東區醫院

最高瀏覽

【大廈傳播】至少4棟大廈出現垂直傳播　 多戶居民農曆新年須撤離檢疫
16:47 2022/01/31
【大廈傳播】至少4棟大廈出現垂直傳播　 多戶居民農曆新年須撤離檢疫
【惡頂奶奶】奶奶帶全家去掃貨獨留新抱大掃除 新抱嬲爆回娘家：我不是工人
13:32 2022/01/31
【惡頂奶奶】奶奶帶全家去掃貨獨留新抱大掃除 新抱嬲爆回娘家：我不是工人
【強制檢測】37個處所納強檢　涉葵涌多間食肆及多間學校【附須檢測時間】
09:46 2022/01/31
【強制檢測】37個處所納強檢　涉葵涌多間食肆及多間學校【附須檢測時間】