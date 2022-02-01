【意外墮海】東龍島22歲女子疑拍照墮海　繼父救女不果遇溺送院後死亡

▲ 71歲繼父情急下不顧安危跳海救女，不料溺水送院後死亡。

東龍島發生2人墮海事件，其中1人送院搶救後證實不治，71歲繼父情急下不顧安危跳海救女，不料溺水送院後死亡，死因有待驗屍後確定。

事發在水警港口分區東龍島以南白崖，警方今日（1日）下午1時17分接報，指一名22歲女子及71歲男子在上址對開約30至40米海面漂浮。



警方接報到場，途人及警方先後將兩人救起，兩人分別清醒及昏迷被送往東區尤德夫人那打素醫院治理，該名男子其後被證實死亡，據了解該名男子是女傷者的繼父。

經初步調查，相信女子在上址拍照期間意外失足墮海，男子試圖將救起女子不果後遇溺後死亡。

▲ 其中一名傷者救起後送院死亡。

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記者：余思嵐