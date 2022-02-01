【封區檢測】大埔太湖山莊污水樣本陽性　大坑東邨東滿樓涉數宗變種病毒【不斷更新】

▲ 太湖山莊須封區強制檢測。（陳國峰攝）

本港第五波疫情未止，今日新增129宗確診個案，其中102宗屬本地感染，80宗與其他個案相關，另有22宗暫未找到感染源頭。

【20:00】

晚上8時起限制深水埗大坑東道83號大坑東邨東滿樓，(不包括位於地下的協康會青蔥計劃、香港童軍總會九龍第十旅及香港單親協會慧妍雅集活動及資源中心）內的人士須留在其處所並接受強制檢測。目標是在明日（2日）上午約七時完成此行動。



政府發言人表示今日發現數宗曾在上址居住的陽性檢測個案，顯示涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

【18:00】

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自下午６時起限制在大埔大埔頭太湖山莊內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（2日）上午約9時完成此行動。

▲ 大埔太湖山莊污水樣本病毒陽性，疑有隱性傳播。（陳國峰攝）





政府發言人表示上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

【TOPick診症室】40歲膝頭退化嚴重恐要換膝 拆解關節手術如何「保膝」

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：伍瑋瑋