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【封區檢測】大埔太湖山莊污水樣本陽性　或涉隱形傳播須強檢【不斷更新】

社會 18:18 2022/02/01

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

多區出現不明源頭個案及污水樣本陽性，政府封區強檢。（資料圖片）

本港第五波疫情未止，今日新增129宗確診個案，其中102宗屬本地感染，80宗與其他個案相關，另有22宗暫未找到感染源頭。

【18:00】

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自下午６時起限制在大埔大埔頭太湖山莊內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（2日）上午約9時完成此行動。
　　 
政府發言人表示上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

【TOPick診症室】40歲膝頭退化嚴重恐要換膝　拆解關節手術如何「保膝」

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：伍瑋瑋

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