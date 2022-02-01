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【溫馨家庭】陳法拉由婚姻失敗到幸福人妻　過年曬女兒生活照派利市

親子 16:59 2022/02/01

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陳法拉過年曬一家三口生活照。

陳法拉去年榮升人母，與法籍丈夫Emmanuel Straschnov育有女兒「小米妮」。她昨於社交媒體向大家拜年，又上載家庭生活照，相中丈夫教「小米妮」擺出拜年手勢，又向女兒派利是，場面溫馨。

陳法拉於文中恭祝大家新年快樂，並上載一家三口的生活照。相中陳法拉與丈夫穿居家服，「小米妮」則穿上紅色賀年衫，向爸媽拜年。丈夫教女兒擺出拜年手勢，陳法拉則在一旁甜笑，並送上利是，場面溫馨。

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事業順遂近年進軍荷里活

現年39歲的陳法拉在四川成都出生，14歲隨家人移民美國，以全校前十名成績高中畢業，憑優異成績入讀名校艾文理大學（Emory University），更獲得獎學金。她讀大學期間曾多次參加選美比賽，曾代表紐約前往香港參加2005年的國際中華小姐競選，結果僅次於溫哥華代表李亞男奪得亞軍。競選後，法拉順利成章簽約TVB，入娛樂圈成為藝人。

早年她曾被批評演技不佳，故2013年下年決心到美國進修演藝1個月，之後再考入美國知名學府紐約茱莉亞學院（Juilliard School），修讀為期4年戲劇碩士課程。她曾表示學習是個無止境的過程：

我也不知道未來怎樣，我只知道，只要享受自己選擇的生活，任何一個地方都是我的舞台。

近年她進軍荷里活，早前於HBO劇集《The Undoing》與奧斯卡影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）同場演出，及後再被選上於《尚氣與十環幫傳奇》飾演男主角的母親、梁朝偉的太太。

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感情路曾遇波折

她的感情路則不如事業般順遂，2013年與前夫薛世恆結束6年婚姻。然而，她沒有因此對愛情失去信心，失婚數年後覓得良伴，在2019年與相戀3年多的法籍男友Emmanuel Straschnov在巴黎浪漫完婚，並在去年情人節宣布誕下女兒，組織幸福家庭。

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責任編輯︰王明芳

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