【闔家辣】吳君如與賀歲片團隊網上拜年　 預告大年初六遊電車河宣傳

賀歲電影《闔家辣》的一眾主演，包括鄭中基、梁詠琪、呂爵安（Edan）、袁澧林及胡子彤等，聯同該片監製兼主演吳君如、導演鄭晉軒、執行監製鄒凱光等，趁今日（2月1日）大年初一，齊到《闔家辣》Facebook Live團拜。

是次Facebook Live當中還包括胡子彤、ERROR四子的郭嘉駿（193）、何啟華（Dee Gor）、梁業（肥仔）及吳保琦。

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ERROR現身Facebook Live

《闔家辣》團隊祝願新一年大家闔家平安，身體健康，順順利利，全球疫情早日消退，讓《闔家辣》可跟大家歡樂迎接 戲院重開日子。

吳君如與一眾演員穿上充滿新年氣氛的服飾跟大家拜年，眾人在live期間分享今年農曆年假期如何度過，ERROR四子皆以君如過往的經典電影造形做背景。

大年初六遊電車河宣傳

君如在直播中變身天后娘娘有求必應，先後幫大家擲聖杯 ，Dee Gor問君如可否單飛出唱片？一擲聖杯杯面向上心願如償。

中基和Gigi 關心民心疫情如何?聖杯結果疫情很快平安渡過，君如笑言：「幫大家擲聖杯很大壓力。」

眾人預告初六《闔家辣》團隊會舉行電車河宣傳，與大家見面。「爵屎」最關心的Edan表示，農曆新年將與家人打牌過年，發新年財。