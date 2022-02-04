【正宗柴犬】買層樓擬領牌引入日本柴犬繁殖？　保險界狗癡：連漁護署都話我傻

▲ 狗癡張偉良愛狗的程度，可以去到調整自己的作息時間來遷就愛犬。

養狗可以去到幾盡？本身從事保險業的張偉良為了能養育正宗的柴犬，特別從日本買了一對回來。他又在香港成立純種日本柴犬保存會，還買了一層樓，打算在香港繁殖柴犬，並且教育港人柴犬的文化。他還因為要放狗，晚上9點睡覺，晨早未夠6點就放狗。這不是柴犬狗癡，又是甚麼呢？

張偉良喜愛純種日本柴犬，除了他像一般香港人一樣，昔日經常返「鄉下」日本，他又喜歡日本人養柴犬的一絲不苟。像如果是純種日本柴犬，就會有日本農林水產省的輸出檢疫證明書、疫苗接種證明書、晶片證明書、日本犬保存會的出生血統證明書等，一切都是可以查找，追本溯源。

▲ 轉眼間，3隻小柴犬今年已6歲了。（圖片：被訪者提供）

日本的柴犬是一代傳一代，每一張的出世紙是可以找到上5代的資料，最重要是如果是純種的日本柴犬，少病到你不信，大病也不可能發生在牠們身上。

相反香港的商人為了謀利，除了引入非純種日本產的柴犬外，更不斷繁殖，於是就令柴犬出現許多毛病，也摧毀了日本柴犬的傳統文化。

「當然如果純種打理不好，也會有一種病，就是皮膚病。」張偉良說因為柴犬是雪地犬，如果天氣潮濕的話，沐浴後要吹乾每一條頭髮，而不是在太陽曬一會兒便算，不然柴犬就會出紅斑，並且會蔓延開去，出現細菌感染。「小心不要弄濕耳仔，會引伸許多毛病出來。」

柴犬連尾巴的彎度也可比拼

張偉良是2015年從日本買回來一對柴犬。「一隻柴犬可以由15,000至最貴40多萬港幣都有。其實，一隻30萬日圓（約港幤20,400）的柴犬，質素已不錯，有族譜，又會拿個獎。」他的柴犬用30幾萬日圓買回來，家族拿了9個獎。

「在日本一年12個月，不同的地方都有比賽，會根據體形、坐立、聽指令、與主人的合拍性等等去評分。」他還說日本正宗的柴犬，女的標準身長是48cm，男的是50-52cm，比拼時，尾巴的彎度還可以有100款之多。

▲ 媽媽Cookie一生便生了3隻BB，但張偉良已為牠做了絕育手術。（圖片：被訪者提供）

張偉良原本的計劃是打算從不同地方，如埼玉縣、山口縣及千葉縣等引入柴犬，然後繁殖。他曾經向漁護署申請繁殖牌，更買了一層樓作為繁殖之用，連漁護署也話他傻。「因為我眼見許多人為了賺錢，非法買賣，摧毀日本的柴犬文化。」後來2016年，他發現不可以隨便做犬隻買賣，加上自己私人業務繁忙，於是便打消了這個念頭。因此，縱使他的一對柴犬生了3隻小寶寶，他也幫牠們做了絕育手術。

狗爸是神犬發現非法入境者

他將其中一隻柴犬寶寶送了給別人後，現在除了最初的一對外，還有牠們的兩個女兒。在旁人眼中，其實是很難分辨出哪一隻是父母，哪一隻是女兒，但張偉良說牠們各有性格。

「阿女Champion脾氣比較大，會咕你、咬你，有些主人會用暴力，但我不會，你要和牠傾偈。你要尊重牠，可能你做的行為令牠不悅。」但另一阿女Cici，幾時和牠玩也可以，不會亂吠。至於媽媽Cookie，張偉良也試過被牠咬，原來牠懷孕了，張偉良也不知，所以不喜歡人抱。

▲ 張偉良說柴犬是獵犬，出街見到獵物就會去追，主人需要懂得控制。（圖片：被訪者提供）

張偉良說柴犬其實屬於細狗類別，但有大狗的特質，可以用來看門口。

爸爸Captain其實是一隻神犬，你見不到的東西牠卻見到。

話說有一次，傭人帶Captain出街，那是下午，Captain望著石屎牆動也不動，怎樣拉也不願走。原來有個非法入境者躲藏在石隙後面，後來那人也害怕跳出來逃走，於是傭人便即刻報警。

「他攻擊性強，為了護主，真的會無聲狗咬死人。試過有人來我家和我玩，牠以為我被人打，為了護主就會攻擊。」Captain也會保護家中的其他動物。「我家養了象龜，有80、90cm大，又有養細龜，但每次我拿龜出來玩，Captain就會發出咕咕聲，因為牠可能當了那是牠的玩具，要保護牠。」

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謝絕應酬只為早起放狗

為了這4隻寶貝柴犬，張偉良除非有特別飯局，不然七、八點就回家，九點就睡覺。「我會5:45am就放狗，大約45分鐘，然後太陽落山前約5pm，就由工人放第二次。」他說許多狗主以為狗像人一樣，晚上要小便完才睡，其實不是。晚上放狗其實很危險，走失了很難找，但白天就容易得多了。

雖然繁殖不成，但為了在香港仍然保存日本的柴犬文化，張偉良成立了「純種日本柴犬保存會」，現有十多個會員，入會資格都要求高，包括柴犬由日本直接進口香港，有漁護署發出的動物入口許可證明，及其獸醫在香港機場進行入口的檢疫測試，有日本註冊獸醫的健康證明等。柴犬的父母也要擁有「日本犬保存會」的出生血統證明書，小柴犬現為「純種日本柴犬保存會」成員登記並附有出生資料編號。

好像入會很困難、很複雜，但我有這樣的要求是希望維持日本傳統柴犬的標準，針對香港用牟利的方式去生產柴犬，而這些不是真正的柴犬。

為了保存日本柴犬的傳統文化，張偉良真的不遺餘力。

▲ （左起）爸爸Captain、女兒Champion、女兒Cici、媽媽Cookie：一般人真的不能分辨哪一隻柴犬是誰？但張偉良憑眼神及體形就能分辨出來，如媽媽是比較肥及矮。（圖片：被訪者提供）

獅子會愛護動物小組主席

張偉良也不是只懂買狗來養，其實十多歲時他已開始養狗，都是收養回來的，唐狗、斑點狗、西施犬也有養過。太太也領養了4隻唐狗，現在還在法國優哉悠哉生活呢！真的羡煞旁人。

由於張偉良身邊人都知道他是狗癡，因此去年7月國際獅子總會中國港澳303區成立「愛護動物小組」，他更被委以重任，成為創會主席。

「我們關注的，不一定是狗，而是希望教育大家愛護動物，鼓勵大家領養。」像流浪狗會引捕，幫牠們做絕育手術，植入晶片，在寄養家庭寄養，所需要資金都是由獅子會負責。「我們通常會發放信息讓人領養，如果是6個月以下的，兩隻總有一隻被人領養。」

記者：何小雲