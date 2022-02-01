【污水帶毒】大埔、馬鞍山及屯門多個屋苑污水陽性　涉大埔頭近營盤下、馬鞍山天宇海及屯門寶怡花園一帶【附地圖】

▲ 政府加強在各區強制檢測行動。（資料圖片）

本港第五波疫情未止，多區污水樣本呈陽性，政府今日（1日）表示，環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日已加強在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並發現於多個地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。



因應在大埔的污水檢測到呈陽性的結果，引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》要求於指定期間曾身處下列指明地方的人士接受檢測

大埔頭近營盤下、新華安里及嘉敬里一帶

▲ 大埔涉及的屋苑及範圍。

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。政府會在個別指明地方上門拍門通知有關居民強制檢測的要求，並盡量設立臨時採樣站確保他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。即使是已經接種2019冠狀病毒病疫苗的人士亦必須接受上述強制檢測。他們應同時密切留意身體狀況，就算只有輕微病徵亦必須立即求醫並接受檢測。

強制檢測公告詳情可經以下衞生署衞生防護中心網頁連結瀏覽：www.chp.gov.hk/tc/features/105294.html。



同時為跟進在沙田及屯門的污水檢測呈陽性的結果，民政事務總署（包括沙田民政事務處）將會由明日（2日）起陸續向以下地區（見附件）的住戶派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者─

污水監測區域沙田7A（馬鞍山天宇海、海典灣、嘉華星濤灣、欣安邨一帶）

▲ 馬鞍山涉及的屋苑及範圍。

另外，民政事務總署（包括屯門民政事務處）聯同房屋署，並透過香港物業服務聯盟及香港物業管理公司協會陸續向在以下地區工作的每位清潔員工及物業管理員工派發三套快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

污水監測區域屯門3（寶怡花園、海麗花園及青麟山莊一帶）

污水監測區域屯門5A（大興邨、大興花園及翠鳴臺一帶）

▲ 屯門涉及屋苑

居民如就使用快速測試套裝有疑問，可瀏覽網頁連結，如快速測試檢測結果呈陽性，應盡快到急症室求診，以及早獲得適切診斷和治療，並應盡量留在家中，避免外出令病毒在社區擴散。政府強調，以快速測試套裝進行的檢測不能替代強制檢測。巿民如對身體狀況有懷疑、曾到訪疫情爆發的地方或曾接觸患者等，應盡快到檢測中心接受檢測。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：伍瑋瑋