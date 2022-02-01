【出院指引】疫情持續可放寬確診患者出院條件　許樹昌：相信傳播風險極微

▲ 許樹昌指出現時第五波正在爆發，疫情仍然嚴峻。（資料圖片)

本港第五波疫情持續，近日社區不明源厧個案增加，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，如果新冠確診個案繼續上升，患者出院條件可以恢復至去年9月前的規定，亦即病人3個呼吸道樣本的CT值至少有33，就可回家隔離14天。

對於有關的出院規定，許樹昌解釋指出，現時確診患者出院需要連續兩個核酸檢測陰性，平均一般由入院起計需要17日，長者和小童更需要20天；相反，容許3個樣本CT值33或以上就可以出院，只需要10至12天，時間較現行做法短，大部分病人可提早出院。

許樹昌強調，近日香港大學與醫管局測試發現，不論是否涉及Omicron變種病毒，病人樣本CT值30以上，基本上已不能種出病毒，病毒基因已死，沒有傳播性，因此沿用去年9月前的規定：

醫管局將不少樣本送往港大實驗室，留意到Omicron或非Omicron個案，如Ct值30或以上，基本上全都是死病毒、種不到病毒出來。如果我們將出院條件跟從去年，安全系數較高。

他相信即使病人回家隔離也不會傳染同住家人，病床也可以有效運用。

另外，對於葵涌邨疫情，許樹昌認為現時涉及葵涌邨個案普遍都是來自檢疫中心，並非在社區發現，相信有關傳播鏈已經受控，但近日確診個案有很大比例為源頭不明個案，而且來自全港多區，疫情仍然嚴峻。

醫管局總行政經理劉家獻下午在疫情記者會表示，一直有與衞生防護中心和專家商討病人出院條件，並會因應不同情況適時更新出院指引。他說，明白現時確診個案數目越來越多，當局正就相關出院準則積極商討，會適時公布。

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記者：伍瑋瑋