【大廈傳播】彩雲（二）邨明麗樓所有樓層16和17室單位住戶須隔離檢疫

▲ 彩雲（二）邨明麗樓發現至少三宗涉及不同樓層的16室單位個案。（黃建輝攝）

本港第五波疫情持續，社區有多條隱形傳播鏈，虎年大年初一（1日），不明源頭有增無減，且單日有22宗不明源頭，創第五波疫情新高。黃大仙彩雲（二）邨明麗樓發現至少三宗涉及不同樓層的16室單位個案，懷疑垂直或橫向傳播有關。

衞生防護中心在晚上補充，黃大仙彩雲（二）邨明麗樓發現至少三宗涉及不同樓層的16室單位個案，懷疑垂直或橫向傳播有關，或者涉及相連天井位置及共用喉管等原因，引起傳播。為阻截病毒進一步擴散的潛在風險，中心安排所有樓層的16和17室單位住戶到檢疫中心進行檢疫。

▲ 彩雲（二）邨明麗樓發現至少三宗涉及不同樓層的16室單位個案。（黃建輝攝)

另外由於嘉魯達印尼航空營運於一月三十日由印尼雅加達飛抵香港的航班（GA876）有三名乘客經抵港檢測呈陽性，衞生署遂引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），禁止嘉魯達印尼航空營運的客機在2月1日至14日期間從雅加達着陸香港。

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記者：伍瑋瑋