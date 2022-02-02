  • 15°C
香港時間 : 2022202日 (週三) 11:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強制檢測】51個指明地方被納強檢　涉屯門荃灣多棟大廈及鯉魚門廣場【附檢測時間】

社會 10:07 2022/02/02

分享：

熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

本港疫情嚴峻，多處納入制檢測名單。

本港第五波疫情嚴峻，大年初一新增129宗確診個案，包括22宗不明源頭，無源頭感染創第五波疫情單日新高，政府今日（2月2日）就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處51個指明地方或範圍的人士接受新冠病毒核酸檢測。

強檢名單如下

  • 大埔富善邨善鄰樓
  • 細蓉記 大埔太和廣場西翼L2層
  • 香港聖公會林護長者之家 葵涌安蔭邨豐蔭樓及盛蔭樓地下及1樓
  • 深水埗北河大廈
  • 深水埗福榮街102,104及106號
  • 時代冰室 九龍灣環球工商大廈地下
  • 大快活 荃灣荃薈地下
  • 潮庭 葵芳新都會廣場5樓
  • 麗香園冰室 葵涌大窩口商場一期1樓
  • 大快活 油塘鯉魚門廣場2樓
  • 大圍美城苑暉城閣
  • 新華苑酒家 大圍新翠商場2樓
  • 海港燒鵝海鮮酒家 大圍美林商場2樓
  • 新明記肥牛豬骨煲 大圍積存街38-44號地下
  • 金城小廚 大圍海福花園商場地下
  • 魚心日本料理 旺角通菜街29號地下及閣樓
  • 彩福皇宴 沙田石門京瑞廣場一期3樓
  • 九龍方方樂趣幼稚兒園 九龍塘對衡道20號Kowloon Funf
  • 土瓜灣上鄉道15-15A號
  • 將軍澳東港城6座
  • 土瓜灣合成大廈
  • 荃灣綠楊新邨F座
  • 荃灣綠楊新邨P座
  • 瑞士咖啡室 長沙灣福至工業大廈地下
  • 意樂餐廳 青衣長發廣場3樓
  • 合香園 尖沙咀海防道30號臨時熟食小販市場
  • 翠河餐廳 土瓜灣潮樓地下
  • MX 尖沙咀東新文華中心1樓
  • 小魚兒 尖沙咀金馬大廈1樓
  • 麥當勞 土瓜灣海悅廣場地下
  • 星巴克 上環信德中心2樓
  • 味千拉麺 上環信德中心2樓
  • 旺角花園街 200-206A 號東發樓
  • 旺角翠園大樓1期
  • 新新酒樓 佐敦莊士倫敦廣場11樓
  • 深水埗建新大廈
  • 將軍澳寶盈花園6座
  • 大角咀大安樓
  • 潮．悅 旺角始創中心(新翼)6樓
  • 金百滬 沙田禾輋廣場地下
  • 中國銀行(香港)屯門市廣場分行 屯門市廣場第二期商場
  • 路德會包美達耆年日間護理中心 何文田忠孝街89號地下
  • 屯門良景邨良智樓
  • 長沙灣凱樂苑凱曈閣
  • 屯門富泰邨秀泰樓
  • 元朗朗屏邨悅屏樓
  • 屯門湖景邨湖光樓
  • 荃灣海濱花園海銀閣
  • 將軍澳日出康城5期 A MALIBU 1A及1B座
  • 屯門澤豐花園澤富樓(5座)

污水樣本檢測呈陽性的地點

  • 大埔 大埔大埔頭近營盤下、新華安里及嘉敬里一帶

指明時間及須檢測時間：按此

【TOPick診症室】40歲膝頭退化嚴重恐要換膝　拆解關節手術如何「保膝」

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：余思嵐

相關文章

【污水帶毒】大埔、馬鞍山及屯門多個屋苑污水陽性　涉大埔頭近營盤下、馬鞍山天宇海及屯門寶怡花園一帶【附地圖】
20:50 2022/02/01
【污水帶毒】大埔、馬鞍山及屯門多個屋苑污水陽性　涉大埔頭近營盤下、馬鞍山天宇海及屯門寶怡花園一帶【附地圖】
【不明源頭】單日22宗不明源頭創第五波新高　張竹君：累計有98宗未找出源頭
16:58 2022/02/01
【不明源頭】單日22宗不明源頭創第五波新高　張竹君：累計有98宗未找出源頭
【大廈傳播】彩雲（二）邨明麗樓所有樓層16和17室單位住戶須隔離檢疫
23:27 2022/02/01
【大廈傳播】彩雲（二）邨明麗樓所有樓層16和17室單位住戶須隔離檢疫

你可能感興趣

【污水帶毒】大埔、馬鞍山及屯門多個屋苑污水陽性　涉大埔頭近營盤下、馬鞍山天宇海及屯門寶怡花園一帶【附地圖】
20:50 2022/02/01
【污水帶毒】大埔、馬鞍山及屯門多個屋苑污水陽性　涉大埔頭近營盤下、馬鞍山天宇海及屯門寶怡花園一帶【附地圖】
【不明源頭】單日22宗不明源頭創第五波新高　張竹君：累計有98宗未找出源頭
16:58 2022/02/01
【不明源頭】單日22宗不明源頭創第五波新高　張竹君：累計有98宗未找出源頭
【大廈傳播】彩雲（二）邨明麗樓所有樓層16和17室單位住戶須隔離檢疫
23:27 2022/02/01
【大廈傳播】彩雲（二）邨明麗樓所有樓層16和17室單位住戶須隔離檢疫
檢測中心 疫情 新冠肺炎疫情 強制檢測

最高瀏覽

【意外墮海】東龍島22歲女子疑拍照墮海　繼父救女不果遇溺送院後死亡
15:58 2022/02/01
【意外墮海】東龍島22歲女子疑拍照墮海　繼父救女不果遇溺送院後死亡
【柳俊江確診】柳俊江與友人食飯確診Omicron 　自爆最難受是蓋兩張被還是沾寒沾凍
10:42 2022/02/01
【柳俊江確診】柳俊江與友人食飯確診Omicron 　自爆最難受是蓋兩張被還是沾寒沾凍
【不明源頭】單日22宗不明源頭創第五波新高　張竹君：累計有98宗未找出源頭
16:58 2022/02/01
【不明源頭】單日22宗不明源頭創第五波新高　張竹君：累計有98宗未找出源頭