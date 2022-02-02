【強制檢測】51個指明地方被納強檢　涉屯門荃灣多棟大廈及鯉魚門廣場【附檢測時間】

▲ 本港疫情嚴峻，多處納入制檢測名單。

本港第五波疫情嚴峻，大年初一新增129宗確診個案，包括22宗不明源頭，無源頭感染創第五波疫情單日新高，政府今日（2月2日）就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處51個指明地方或範圍的人士接受新冠病毒核酸檢測。

強檢名單如下

大埔富善邨善鄰樓

細蓉記 大埔太和廣場西翼L2層

香港聖公會林護長者之家 葵涌安蔭邨豐蔭樓及盛蔭樓地下及1樓

深水埗北河大廈

深水埗福榮街102,104及106號

時代冰室 九龍灣環球工商大廈地下

大快活 荃灣荃薈地下

潮庭 葵芳新都會廣場5樓

麗香園冰室 葵涌大窩口商場一期1樓

大快活 油塘鯉魚門廣場2樓

大圍美城苑暉城閣

新華苑酒家 大圍新翠商場2樓

海港燒鵝海鮮酒家 大圍美林商場2樓

新明記肥牛豬骨煲 大圍積存街38-44號地下

金城小廚 大圍海福花園商場地下

魚心日本料理 旺角通菜街29號地下及閣樓

彩福皇宴 沙田石門京瑞廣場一期3樓

九龍方方樂趣幼稚兒園 九龍塘對衡道20號Kowloon Funf

土瓜灣上鄉道15-15A號

將軍澳東港城6座

土瓜灣合成大廈

荃灣綠楊新邨F座

荃灣綠楊新邨P座

瑞士咖啡室 長沙灣福至工業大廈地下

意樂餐廳 青衣長發廣場3樓

合香園 尖沙咀海防道30號臨時熟食小販市場

翠河餐廳 土瓜灣潮樓地下

MX 尖沙咀東新文華中心1樓

小魚兒 尖沙咀金馬大廈1樓

麥當勞 土瓜灣海悅廣場地下

星巴克 上環信德中心2樓

味千拉麺 上環信德中心2樓

旺角花園街 200-206A 號東發樓

旺角翠園大樓1期

新新酒樓 佐敦莊士倫敦廣場11樓

深水埗建新大廈

將軍澳寶盈花園6座

大角咀大安樓

潮．悅 旺角始創中心(新翼)6樓

金百滬 沙田禾輋廣場地下

中國銀行(香港)屯門市廣場分行 屯門市廣場第二期商場

路德會包美達耆年日間護理中心 何文田忠孝街89號地下

屯門良景邨良智樓

長沙灣凱樂苑凱曈閣

屯門富泰邨秀泰樓

元朗朗屏邨悅屏樓

屯門湖景邨湖光樓

荃灣海濱花園海銀閣

將軍澳日出康城5期 A MALIBU 1A及1B座

屯門澤豐花園澤富樓(5座)

污水樣本檢測呈陽性的地點

大埔 大埔大埔頭近營盤下、新華安里及嘉敬里一帶

指明時間及須檢測時間：按此

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：余思嵐