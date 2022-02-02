【強制檢測】51個指明地方被納強檢 涉屯門荃灣多棟大廈及鯉魚門廣場【附檢測時間】
社會 10:07 2022/02/02
本港第五波疫情嚴峻，大年初一新增129宗確診個案，包括22宗不明源頭，無源頭感染創第五波疫情單日新高，政府今日（2月2日）就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處51個指明地方或範圍的人士接受新冠病毒核酸檢測。
強檢名單如下
- 大埔富善邨善鄰樓
- 細蓉記 大埔太和廣場西翼L2層
- 香港聖公會林護長者之家 葵涌安蔭邨豐蔭樓及盛蔭樓地下及1樓
- 深水埗北河大廈
- 深水埗福榮街102,104及106號
- 時代冰室 九龍灣環球工商大廈地下
- 大快活 荃灣荃薈地下
- 潮庭 葵芳新都會廣場5樓
- 麗香園冰室 葵涌大窩口商場一期1樓
- 大快活 油塘鯉魚門廣場2樓
- 大圍美城苑暉城閣
- 新華苑酒家 大圍新翠商場2樓
- 海港燒鵝海鮮酒家 大圍美林商場2樓
- 新明記肥牛豬骨煲 大圍積存街38-44號地下
- 金城小廚 大圍海福花園商場地下
- 魚心日本料理 旺角通菜街29號地下及閣樓
- 彩福皇宴 沙田石門京瑞廣場一期3樓
- 九龍方方樂趣幼稚兒園 九龍塘對衡道20號Kowloon Funf
- 土瓜灣上鄉道15-15A號
- 將軍澳東港城6座
- 土瓜灣合成大廈
- 荃灣綠楊新邨F座
- 荃灣綠楊新邨P座
- 瑞士咖啡室 長沙灣福至工業大廈地下
- 意樂餐廳 青衣長發廣場3樓
- 合香園 尖沙咀海防道30號臨時熟食小販市場
- 翠河餐廳 土瓜灣潮樓地下
- MX 尖沙咀東新文華中心1樓
- 小魚兒 尖沙咀金馬大廈1樓
- 麥當勞 土瓜灣海悅廣場地下
- 星巴克 上環信德中心2樓
- 味千拉麺 上環信德中心2樓
- 旺角花園街 200-206A 號東發樓
- 旺角翠園大樓1期
- 新新酒樓 佐敦莊士倫敦廣場11樓
- 深水埗建新大廈
- 將軍澳寶盈花園6座
- 大角咀大安樓
- 潮．悅 旺角始創中心(新翼)6樓
- 金百滬 沙田禾輋廣場地下
- 中國銀行(香港)屯門市廣場分行 屯門市廣場第二期商場
- 路德會包美達耆年日間護理中心 何文田忠孝街89號地下
- 屯門良景邨良智樓
- 長沙灣凱樂苑凱曈閣
- 屯門富泰邨秀泰樓
- 元朗朗屏邨悅屏樓
- 屯門湖景邨湖光樓
- 荃灣海濱花園海銀閣
- 將軍澳日出康城5期 A MALIBU 1A及1B座
- 屯門澤豐花園澤富樓(5座)
污水樣本檢測呈陽性的地點
- 大埔 大埔大埔頭近營盤下、新華安里及嘉敬里一帶
指明時間及須檢測時間：按此
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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb
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記者：余思嵐