【影帝生日】梁家輝64歲生日吃冰糖葫蘆 女兒狂貼相慶祝：世界上最好爸爸

2月1日大年初一是影帝梁家輝的64歲生日,梁家輝女兒梁靜曦在個人社交帳號上發布系列照片,包括梁家輝在內地街頭與家人溫馨吃冰糖葫蘆的畫面,並喊話「祝世界上最好的爸爸生日快樂!」

梁家輝的女兒nikkie年初一在instagram上發布系列圖片,包括梁家輝坐在桌子等待開餐的單人照,與家中愛犬的合照,一家四口在內地街頭吃冰糖葫蘆的照片,一家四口在冰天雪地玩雪的短片,以及梁家輝與女兒的小時候拍攝的短片等。

nikkie更形容梁家輝是世界上最好的爸爸,指自己很愛很愛爸爸,並祝爸爸生日快樂。

Happiest birthday to the best Daddy in the world!!!! I love you so so much! 生日快樂!