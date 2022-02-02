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【影帝生日】梁家輝64歲生日吃冰糖葫蘆　女兒狂貼相慶祝：世界上最好爸爸

娛樂 11:14 2022/02/02

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梁家輝昨日64歲生日。

2月1日大年初一是影帝梁家輝的64歲生日，梁家輝女兒梁靜曦在個人社交帳號上發布系列照片，包括梁家輝在內地街頭與家人溫馨吃冰糖葫蘆的畫面，並喊話「祝世界上最好的爸爸生日快樂！」

梁家輝的女兒nikkie年初一在instagram上發布系列圖片，包括梁家輝坐在桌子等待開餐的單人照，與家中愛犬的合照，一家四口在內地街頭吃冰糖葫蘆的照片，一家四口在冰天雪地玩雪的短片，以及梁家輝與女兒的小時候拍攝的短片等。

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nikkie更形容梁家輝是世界上最好的爸爸，指自己很愛很愛爸爸，並祝爸爸生日快樂。

Happiest birthday to the best Daddy in the world!!!! I love you so so much! 生日快樂！

原來，影帝梁家輝迎來64歲生日，女兒特意曬照為他慶祝。曝光的照片中，一家四口現身街頭。雖然梁靜曦沒有詳細說明地點，但從背後的建築物來看，一家人應該在內地過新年。

梁家輝近年甚少出現在幕前，但從女兒發佈的相片可以見到，他與家人的感情相當好。梁家輝在吃冰糖葫蘆時，兩個女兒及太太都溫馨地凝視著他，一家四口拍攝全家福時更是緊緊相擁，由於相片拍攝的地點疑似在黑龍江哈爾濱，未知影帝是否與家人在內地過年。

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梁家輝與兩個女兒的感情甚好，雙胞胎女兒梁穎晨（Chloe）和梁靜曦（Nikkie）出生後，梁家輝曾有段時間停工全職湊女，直至女兒長大了，三父女相處如朋友般，三父女更曾經一同拍攝過內地的綜藝節目。梁家輝曾接受《經濟日報》訪問說：

由細到大都與她們傾偈、討論生活細節，慢慢成為習慣，她們便不論開心或遇上難題都願意與我分享。

撰文 : TOPick柴犬出動

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