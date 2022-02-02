【封區檢測】大坑東邨東滿樓381人檢測　發現1宗初步陽性和1宗結果不確定個案

▲ 大坑東邨東滿樓。 （梁偉榮攝）

港府昨晚（2月2日）限制深水埗大坑東道83號大坑東邨東滿樓，(不包括位於地下的協康會青蔥計劃、香港童軍總會九龍第十旅及香港單親協會慧妍雅集活動及資源中心）內的人士須留在其處所並接受強制檢測，發現1宗初步陽性檢測個案和1宗檢測結果為不確定的個案。

截至昨日晚上11時30分，381人接受了檢測，當中發現1宗初步陽性檢測個案和1宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約140戶，當中8戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：余思嵐