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【換心續命】13歲峰峰獲贈心續命手術成功　父母：衷心感激捐贈者及醫護人員

親子 11:01 2022/02/02

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峰峰換心手術成功。

患急性心臟衰竭的13歲男生峰峰，苦等逾半年，在虎年大年初一(1日)進行心臟移植手術。峰峰的父母昨日在社交網站表示，經過約10小時後，手術順利完成，未來需要一段時間觀察峰峰與新心臟的磨合，並感謝捐贈者、醫護人員及為峰峰打氣的市民。

父母在Facebook專頁「心繫-峰峰 正等待新心的小朋友」發文，經過約10小時手術後，終於順利完成，未來需要觀察一段時間去磨合峰峰與新的心臟。他們衷心感謝捐贈者及其家人，以及各位醫護人員及為峰峰打氣的人。

我明白係呢個時候係最傷痛嘅時間，多謝你們無私及大愛嘅決定，才能令峰峰有呢一個難得機會！另外再次感謝各醫護人員，有你們，峰峰才能走到今日。最後要感謝所有為峰峰打氣嘅人，感謝你們！

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峰峰去年8月初曾因嘔吐、咳嗽等先後兩次求醫，被診斷為腸胃炎及氣管問題；至8月7日因氣喘、發燒、胸口痛及咳嗽，留醫香港兒童醫院兒童深切治療部。醫生當時為峰峰接駁俗稱人工心肺機的體外膜氧合器，惟因病情沒有好轉，左右心室衰竭，轉為安裝雙心室輔助器，以支援心臟循環功能；另因腎功能轉差，需要24小時接受腎臟透析治療。

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院方曾為峰峰移除右心室輔助器，惟因其心臟無法自行正常運作，一周後再次接駁，自此峰峰長期卧床，完全依賴儀器維生。香港兒童醫院兒童及青少年科顧問醫生陳羲舜指出，峰峰是因原發性心臟肌肉病變的擴張性心肌病變，而導致急性心臟衰竭，形容是非常罕見，每年約10萬名兒童只有一人確診。

峰峰其後在香港兒童醫院深切治療部（ICU）留醫，等候換心續命。直至昨日大年初一，其父母在 Facebook專頁發文，指等待半年終接獲醫院來電，找到適合的心臟可換。

責任編輯：王明芳

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