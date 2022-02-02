【農曆新年】6款賀年食品易鯁喉　食安中心提醒：細細啖慢慢食

▲ 食安中心提醒6款賀年食品易鯁喉。

每逢農曆過年，大家都會吃賀年食品和糕點應節，不過某些食物有鯁喉的風險。食安中心早前在Facebook專頁發文，列出6款容易鯁喉的食物，提醒長者和小朋友要特別留意。

食品中心指出，由於小朋友呼吸道和食道較幼細，而長者吞嚥能力可能下降，咬碎或咀嚼食物嘅能力較弱，一不留神便容易鯁喉，進食以下食品時應加倍注意。

年糕

湯圓

果仁

硬糖

棉花糖

杯裝蒟蒻啫喱

食安中心又提醒，進食時應坐定定，細細啖慢慢吃，期間不要做危險動作，例如邊食邊玩等。

▲ （食安中心Facebook圖片）

專家教急救大法

有急症科醫生指，因鯁喉而昏迷，首3至5分鐘是救人黃金時間，在等待醫護人員到場之前，身旁的人可以把他的身體稍微傾前，然後在背部「雞翼位」中間用掌心大力拍打一下，令對方吐出食物。

不少人情急之下，可能會將手指伸入兒童喉嚨，試圖挖出食物，醫生指做法大錯特錯，因有可能將食物愈推愈入，反令傷者更危險。以下是4招急救法：

第1招：

小孩一旦懷疑出現鯁喉，可鼓勵他用力將鯁塞物咳出來。

第2招：

若孩子臉色變青、甚或變藍，以及無法說話，應盡快報警、召喚救護車求助。

第3招：

小孩一旦嚴重鯁喉，可嘗試在小孩背部上半部中央部分、大力地用手連續拍打約5次，協助小孩吐出阻塞氣管的食物。

第4招：

一旦拍背無效，施救者也可面對哽喉小孩的正面，在小孩胸口底部兩邊肋骨交匯的中央位置，以手掌用力按壓，希望藉增加胸腔內壓力，令小孩吐出氣管內的食物。

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責任編輯：羅嘉欣