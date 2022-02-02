【新冠肺炎】許樹昌籲市民減少拜年活動　料確診宗數需6至8周回落至低雙位數　

▲ 政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

本港第五波疫情持續，昨天單日有22宗不明源頭，創第五波疫情新高。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（2月2日）接受電台訪問時表示， 根據過去四波疫情的經驗，估計至少6至8星期才會回落至低雙位數字，近日源頭個案比例偏高，可能會繼續擴散，呼籲市民減少拜年活動。

被問到與Omicron病毒共存。許樹昌指現時有很多高危群組未接種疫苗、長者接種率低，本港暫時未有條件做居家治療，早前專家指本港接種率起碼達9成，是需要覆蓋高危群組。

他表示若要居家治療，需要有治療新冠口服藥，預計首批治療新冠口服藥3月抵港， 而 輝瑞口服藥料5月抵港，會 優先處方予長者及長期病患者，以 輝瑞口服藥為例，若確診長者和高危人士在發病5天內服食，可減低入院機會9成，但口服藥不能代替接種疫苗。

另外，他又稱醫管局今起更新感染新冠病毒患者的出院條件，只要3個樣本Ct值達33以上可以出院，其後家居檢疫14天，可以縮短住院時間5至7日。

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記者：余思嵐