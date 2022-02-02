【玩出火】接新娘要求發毒誓否則絕子絕孫 新郎拒絕被摑掌摑走人悔婚

▲ 新郎不滿被要求發毒誓，率兄弟團走人。

接新娘是結婚的傳統環節，新郎及兄弟團通常要過五關斬六將，最後才能娶得美人歸，但太過分隨時玩出火。台灣一名男子親述自己的經歷，他在婚禮當天率兄弟團前往接新娘，但卻被設下難題，準太太要求他宣讀結婚誓言，承諾婚後不再抽煙，否則絕子絕孫，他不肯讀結果被摑一巴掌，結果他率兄弟團走人，婚禮最終告吹。

男事主撰寫千字文講述自己的經歷，他與女友拍拖一年多，自稱為女友戒掉不少壞習慣，例如外出與朋友飲酒和打麻將，每次放假都會帶女友外出，因此被朋友笑「老婆奴」，他指自己不介意，因為只想給予對方安全感。

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男事主續稱，為了減壓有吸引的習慣，以前一個星期至少抽4包，自從拍拖後知道女友不喜歡，況且女友的媽媽死於肺癌，女友覺得是媽媽在離婚前天天吸爸爸的二手煙導致，每次見到他吸煙都會發脾氣，他理解女友的擔心繼而減少吸煙的次數，現在大約一個星期一包，他解釋自己並非戒不掉，而是需要靠吸煙來減壓

我只會一個人想事情的時候抽，因為我知道她不喜歡。

婚禮當天他率兄弟團去接新娘，女友要求他在眾人面前高聲讀出結婚誓言，當他讀到第二句時他覺得非常不妥，紙上寫著：「我xxx發誓，如果我婚後再抽煙，Ｘ家（男家的姓氏）絕子絕孫，一輩子永不翻身，還要無償給予女方500萬精神賠償。」

考慮到婚禮攝影機正在拍攝，男事主笑笑口問：「親愛的，我覺得有點過火了！」怎料女友不依不饒，潑婦罵街式發狂地指罵他想要害死她，並摑了男事主一巴，並揚言若不發誓就別娶她，他形容賓客目睹情況後現場一片死寂。雖然女方親人嘗試打圓場，叫事主聽從女友以免誤吉時，但他卻被女友一巴掌摑醒，轉身就離開，婚禮最後告吹。

男事主回到家後，本來被家人訓斥他，但當爸爸聽了他的遭遇後感到非常生氣，並指要去殺了女方家人。

男方家絕子絕孫，死全家，一輩子不能翻身，到底是哪個腦袋想出來的！你說這婚還要結嗎？是你，你結嗎？

男事主選擇悔婚，意外地獲得很多網民的支持，有網民認為女事主嫁入男家，若男事主真的許下「絕子絕孫」的毒誓，女事主是否也會自食其果。

責任編輯：王明芳