【新冠肺炎】李家超到訪竹篙灣檢疫中心視察　改善措施已執行運作暢順

▲ 政務司司長李家超今日早上到訪竹篙灣檢疫中心。（網誌提供）

本港第五波疫情持續。政務司司長李家超今日（2月2日）表示，早上到訪竹篙灣檢疫中心實地視察，中心已落實一系列改善措施，包括增加檢疫中心的人手、輸入電腦資料必須由熟習人員執行、加強與接受檢疫人士的溝通機制，及強化中心內各部門的流程對接等。

政務司司長李家超今日在網誌指，第五波疫情肆虐，自1月起在竹篙灣檢疫中心接受檢疫的人數於短時間內大增，令中心運作出現一些問題，上月17日主持了跨局和跨部門會議，會議提出多方面改善措施，而今日到訪竹篙灣檢疫中心，看見一系列改善措施已落實執行，包括人手增加，支援加強、覆核資料及確保準確成立跨部門協調小組，增設專人統籌等。

另外，他亦稱提醒部門要繼續強化措施，包括優化不同級別的應變計劃以及所需人手和資源，引入智能管理方案等。

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責任編輯：余思嵐