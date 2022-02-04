【正能量】陳寶莉律師分享父親秘傳職場處世錦囊　車禍感悟人生提早退休投身長者服務

▲ 曾被ALB（Asian Legal Business）選為亞洲100佳律師的陳寶莉，，因為一次車禍而改變人生，決心提早退休成立基金會服務長者。

人生總有許多轉捩點，曾被ALB（Asian Legal Business）選為亞洲100佳律師的陳寶莉（Poh Lee Tan），一直以來很感激她父親及職涯上遇到的眾多「導師」，讓她一路走來可以成功達上事業的高峰。但2011年的一次車禍，開始讓她思索，大難不死是否天意有新召命？結果55歲提早退休時，陳寶莉開展她人生的新一頁，成立恩橡基金會，主力幫助長者，讓他們過一個有尊嚴的晚年。

相信任何人聽到陳寶莉娓娓道來她那次意外，都覺得是一個奇蹟。本是開開心心的一次4天印度之旅去參加朋友的婚禮，還順道包車去欣賞泰姬陵，在往機場途中卻發生意外。「我們想司機一定睡著了，但他不承認，說有一隻Flying Cow出現在車前面，我們當然不信啦！但奇就奇在撞車後，玻璃都碎晒，但司機、我和丈夫一點擦傷都沒有。」陳寶莉還說事後，她發現她的手袋布滿玻璃碎，但眾人都安然無恙，她覺得是她相信的神保護她。

▲ 陳寶莉說基金會命名為恩橡，是因為橡樹是一棵大樹，可以提供遮蔭的地方，就像長者一直為下一代提供保護，而橡樹的根也深入地底，提供整棵樹的營養，就像老人家是年輕人生命中的錨，可以分享智慧、經驗及故事。（攝影：湯致遠）

我開始問為何神要保護我？我這一生有很多的mentors，我也詢問他們，並往內心探索。

陳寶莉沒有衝動立即離開她如日中天的律師行業，但她想起一路以來，父親身體力行的教誨。

我是馬來西亞人，爸爸是醫生，他覺得醫生最容易幫到別人，因為任何人都會病，但窮就無人醫你，那時候馬來西亞的醫療，不像香港去政府醫院那麼便宜。當然，其實甚麼工作也可以幫人。

車禍發生幾年後，陳寶莉55歲就提早退休，並成立恩橡基金會（www.mighty-oaks.org），最初義工有往國內替長者做白內障手術，又做吞嚥障礙治療培訓，但2017年，由於中國有新法例，必須要在國內註冊才可以服務，於是恩橡便將服務重點轉移回香港。

有計劃、耐性、毅力是可以成功的

陳寶莉總結這經驗，讓她明白到如果退休，首先是要有計劃，然後就算失敗也要有耐性，像這次打擊沒有令她放棄回饋社會，反而提醒自己要有毅力繼續下去。「無論遇到甚麼ups and downs，如果你覺得找對了方向，就要繼續堅持下去直至成功。」

事實上，香港的經驗也令她很鼓舞。這些年來，已服務了33,000名長者，78間長者院舍或機構；而因為推行ACE跨代共融社區計劃，當中的長幼學堂，會將學校與安老服務機構聯繫，一位學生配對一或兩位長者，涉及的學校已有58間，參與的學生達20,000人。

我希望讓小朋友學習想怎樣老，也希望他們學習服侍長者。因為我覺得很可惜，大家對長者只有take not give的印象。

最近，陳寶莉便因此而獲得慈善組織「詠翔」頒發「香港傑出活齡女性」。

我一生得過不少獎，但因為幫人而有機會得獎，特別開心。每個人一生都有許多成功的例子，但由success go on to significant，幫到不認識的人，是另一個境界。我希望我的得獎，能鼓勵60歲以上的女士，只要找到你的路向（path），有計劃（plan）、耐性（patience）及毅力（perseverance）是可以成功的。

▲ 這是陳寶莉（前排右二）小時候與家人的合照，左一為其父親。（黑白圖片）（圖片：被訪者提供）

生命中的導師

活了大半生，陳寶莉感激生命中出現過不少無償的導師，其中最重要的，是他父親，從中她得出3個結論：一、團隊的重要性，因為一個人只有一個腦、一對手，許多時不能成事。二、為人要正直（integrity）及做自己（authenticity）；三、能屈能伸（resilience）。

我爸爸除了是醫生，也是一位政治家、教育家及教會的領袖。但是57歲時中風，本來是大忙人，變成甚麼也做不到，只有一邊身可以郁動。但他沒有自怨自艾，仍然參與許多智囊團，而且中風後還寫了廿多年的專欄，寫的時候，without fear or favour，正是這樣，教曉我integrity及authenticity的重要性。

陳寶莉在著名國際律師行Baker & McKenzie（貝克麥堅時）工作了接近30年，期間接觸不同國家（40多個）的律師，不少成為她的Mentors，教曉她如何與不同國家、不同文化、不同年代的人合作，當中最重要是強調大家的相同處。「我是150%的工作狂，但他們教曉我important of balance。」而陳寶莉本身是基督徒，信仰也適時將她從繁忙的工作中拉出來，讓她明白親情關係的重要性。

▲ 陳寶莉曾經與現任歐洲央行行長拉加德在Baker & McKenzie共事，被她賞識作為亞洲區主席。（圖片：被訪者提供）

還有一人不得不提，就是陳寶莉的恩師，即是現任歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde），她曾任Baker & McKenzie主席，有一天她提議陳寶莉更上一層樓，出任貝克麥堅時律師事務所亞洲區代表。「我那時40出頭，兩個小朋友還小，未夠10歲，如果擔任這個職位，一半時間都在飛，而且我手上還有很多工作未完成，因此我建議她不如另覓人選。」

本身也有兩名子女的拉加德，沒有以「If I can do it, you can do it」去強迫陳寶莉，純粹希望升職能豐富她的職涯經驗，因此願意聆聽她的疑問，結果一年後，陳寶莉開始擴展其管理層面，2008年至2010年擔任Baker & McKenzie的亞洲區主席。

自覺欠了外傭願意為她們服務

陳寶莉曾經是慈善機構PathFinders（融幼社）的董事，這機構是因應在香港缺乏身份證明和保障的婦女（如外傭）和她們誕下的嬰兒而成立，雖然今天陳寶莉已不再是董事，但她一直很關心外傭的需要，若不是她們，職業婦女又怎可以安心外出工作呢？她們其實為許多婚姻及家庭減輕壓力。

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「我記得當年我廿幾歲在倫敦工作，因為是junior，便要和senior律師同一間房。接近放工的時候，律師總是在電話裏和自己的太太吵架，究竟誰可以放工回家湊女，大家都嚷著還有會要開。我覺得很可惜，這樣是會影響夫妻關係的。」

因此，陳寶莉一直很感激工人的幫忙，覺得是欠了她們。

如果從宏觀的角度看，沒有她們，婦女根本不能外出工作，這樣會影響經濟，因此她們是 unrecognized part of Hong Kong economy。

記者：何小雲