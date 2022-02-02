【第五波疫情】今日錄30宗源頭不明個案遍布多區　張竹君形容情況嚴竣【不斷更新】

▲ （陳國峰攝）

本港第五波疫情未止，社區有多條傳播鏈，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（2日）交代最新疫情。

【1650】

2位確診者人士曾訪九龍深水埗鴨寮街97-101號昌福大廈1樓B室一個寺院，當處10多、20人祈禱拜神，期間並無進食或除口罩，呼籲1月28日到訪者強檢。

【1645】

30宗感染源頭不明個案分布港九新界多區，港島區康怡花園M座、西營盤三街的怡豐閣、旺角新港豪庭、長沙灣幸俊苑俊禮閣、慈正邨正安樓、黃大仙匯心樓、土瓜灣美景樓一期、藍田啟逸樓、葵涌浩景臺6座、石蔭東邨蔭月樓、彩雲二邨明麗樓、天澤邨澤昌樓等。【下一頁】

張竹君指，不明源頭個案趨多，一出現更或已傳播予家人，且潛伏期短，與家人發病時間近，形容情況嚴峻。

【1640】

沙田體院有兩位確診個案，及一人初步陽性個案，兩患者都會周圍去，整個體院要強檢。

【1635】

葵芳邨葵歡樓06室有相連單位確診，派員了解未見喉管問題，或有空氣傳播，或抽氣扇扯樓下的空氣到上樓上，24及25樓單位需撤離

大興邨興平樓有21號單位有3宗個案。多幢大廈需強檢。

【1630】

今日新增116宗確診個案，當中13宗輸入、103宗本地感染，包括有30宗源頭不明。

17宗為帶有L452R、疑似delta，有71宗為疑似omicron，有15宗未完成病毒基因分析。

【1130】

消息指葵涌邨再增4人染疫，涉2人居逸葵樓，於檢疫中心檢出陽性，雅葵樓、映葵樓亦各多1人染疫，葵涌邨至今已達443宗陽性個案。

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記者：余思嵐