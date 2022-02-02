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【不明源頭】單日增30宗未找出源頭　分佈港九新界多個地區

社會 16:54 2022/02/02

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

（陳靜儀攝）

本港第五波疫情未止，社區有多條傳播鏈，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（2日）交代最新疫情。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，30宗未找出源頭，分佈港九新界多個地區，這些個案愈來愈多，呼籲市府留意個人衛生。

分佈地區：

  • 康怡花園M座
  • 西營盤三街的怡豐閣
  • 旺角新港豪庭
  • 長沙灣幸俊苑俊麗閣
  • 慈正邨正安樓
  • 黃大仙會心樓
  • 土瓜瀛美景樓一期
  • 藍田啟逸樓
  • 葵涌灝景台6座
  • 石蔭東邨蔭月樓
  • 彩雲二邨明麗樓
  • 天澤邨澤昌樓
  • 錦英苑錦耀閣
  • 粉嶺嘉福邨福安樓
  • 太和福和樓

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記者：余思嵐

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