【不明源頭】單日增30宗未找出源頭　分佈港九新界多個地區

▲ （陳靜儀攝）

本港第五波疫情未止，社區有多條傳播鏈，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（2日）交代最新疫情。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，30宗未找出源頭，分佈港九新界多個地區，這些個案愈來愈多，呼籲市府留意個人衛生。

分佈地區：

康怡花園M座

西營盤三街的怡豐閣

旺角新港豪庭

長沙灣幸俊苑俊麗閣

慈正邨正安樓

黃大仙會心樓

土瓜瀛美景樓一期

藍田啟逸樓

葵涌灝景台6座

石蔭東邨蔭月樓

彩雲二邨明麗樓

天澤邨澤昌樓

錦英苑錦耀閣

粉嶺嘉福邨福安樓

太和福和樓

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記者：余思嵐