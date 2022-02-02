【不明源頭】單日增30宗未找出源頭 分佈港九新界多個地區
社會 16:54 2022/02/02
本港第五波疫情未止，社區有多條傳播鏈，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（2日）交代最新疫情。
衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，30宗未找出源頭，分佈港九新界多個地區，這些個案愈來愈多，呼籲市府留意個人衛生。
分佈地區：
- 康怡花園M座
- 西營盤三街的怡豐閣
- 旺角新港豪庭
- 長沙灣幸俊苑俊麗閣
- 慈正邨正安樓
- 黃大仙會心樓
- 土瓜瀛美景樓一期
- 藍田啟逸樓
- 葵涌灝景台6座
- 石蔭東邨蔭月樓
- 彩雲二邨明麗樓
- 天澤邨澤昌樓
- 錦英苑錦耀閣
- 粉嶺嘉福邨福安樓
- 太和福和樓
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記者：余思嵐