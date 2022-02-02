【派利是】10名外孫排隊逗利是 公公全程黑口黑面派利是儼如見到債主

▲ 10名外孫排隊逗利是，啊公表情非常嚴肅。

農曆新年孩子們最期待就是逗利是，廣東揭陽一位公公生了3個女兒，10名外孫回來拜年並排隊逗利是，公公望著10名外孫，臉上完全沒有笑容，派完利是後更歎氣地搖起了頭，而婆婆則在派利是期間，全程站在隔離監督，網民笑言公公看到外孫等如看見債主。

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阿公派發利是的影片被拍成短片放上微博分享，公公派利是的表情儼如厭世面，吸引不少網民觀看及轉發。綜合內地傳媒報道，阿公的3個女兒帶了共10位外孫回來拜年，三代同堂十分開心，10名孩子在家中跑跑跳跳，更躺在地上看電視，熱鬧非凡，阿公則坐在椅子上，不斷用手指數著外孫的數量。

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到了派利是的環節，10名外孫按照高矮排成一列，逐個向阿公逗利是。從影片中可見，啊公拿出一大疊人民幣，表情相當凝重，每個外孫目測每人派發一張100元人民幣，而外婆則站在旁邊一臉嚴肅地全程緊盯，似乎在監督確保沒有外孫重複領取紅包，啊公派完利後更歎氣搖搖頭。

影片在網絡上引起很大討論，許多網民非常同情阿公的遭遇，指派出去不只是紅包，還要照顧10個外孫的吃喝玩樂，希望10個孫兒以後能夠感恩圖報。

責任編輯：王明芳