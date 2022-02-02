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【新冠肺炎】入院確診者急增住院中位數長　醫管局今更新出院指引要求

社會 17:24 2022/02/02

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

入院確診者急增住院中位數長　醫管局今更新出院指引要求。

本港第五波疫情未止，社區有多條傳播鏈，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（2日）交代最新疫情。

劉家獻今日提到醫管局聯同港大進行研究後，發現樣本如CT值逾30，即病毒量低，已未可再培殖病毒，故經與專家研究後，更新病人出院指引，當局已知會衞生署及食衞局。

病人如符合以下條件可獲安排出院：

  • 相隔24小時兩個樣本檢測呈陰性，或24小時3個樣本CT值逾33；
  • 或病人抗體檢測由陰轉陽，及一個檢測樣本CT值逾33
  • 及病發已逾10天

劉家獻指近日確診者急增，單是過去7日已平均有120人入院，住院中位數更達17日，長者、兒童更長達20日，料更新出院指引後，單是今日、明日已有50至60人可出院。

他稱，病人出院後仍需按衞生署規定，接受14日家居隔離、健康監測及定期檢測等，且近日或更多人可合符出院要求，惟隔離令等需時安排，籲出院病人體諒。

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